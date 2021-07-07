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حالة أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 9 مساء

الأرصاد تُصحَب بنشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٩ مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 9 مساء
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٩ مساءً.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
08:27 AM

حالة أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 9 مساء

الأرصاد تُصحَب بنشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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1,193

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٩ مساءً.

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