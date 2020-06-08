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ألمانيا تسجل 214 إصابة جديدة بكورونا

أصبح إجمالي عدد الإصابات 184193 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 214 حالة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 184193 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس، زاد ست حالات؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8674.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا تسجل 214 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 214 حالة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 184193 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس، زاد ست حالات؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8674.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
08:27 AM

ألمانيا تسجل 214 إصابة جديدة بكورونا

أصبح إجمالي عدد الإصابات 184193 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 214 حالة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 184193 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس، زاد ست حالات؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8674.

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