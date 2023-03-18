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وزير الصحة ينصح بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة

قدَّم نصائح للجميع وخصَّ الآباء والأمهات بنصيحة

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة المواطنين والمقيمين إلى البقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة.

وقدم الوزير نصائح عبر حسابه في تويتر قائلاً: "لسلامتكم، وسلامة مَن تحبون، أنصح الجميع بالابتعاد عن حضور المناسبات والاجتماعات لمساهمتها في نقل العدوى بشكل كبير، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة".

وأضاف: "نصيحة للجميع: ‏إذا كنت تعتقد أن مناعتك قوية، ولا تخشى من الإصابة بالفيروس، تذكَّر والدَيْك وأهلك وأحبابك وأبناء وطنك الغالي أن تكون سببًا في نقل العدوى لهم لا سمح الله".

ووجَّه للآباء والأمهات نصيحة من القلب قائلاً فيها: "‏احرصوا على حماية أطفالكم وفلذات أكبادكم، وإبقائهم في المنزل، وعدم خروجهم إلا للضرورة؛ الخروج يعرِّضهم للعدوى، وقد يجعلهم ناقلين للفيروس لا سمح الله. ‏(كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته)".

واختتم بقوله: "حرصًا على صحتكم وصحة مَن تحبون، إذا كان لديك أي أعراض إنفلونزا اعزل نفسك مباشرة في غرفتك لمدة (١٤) يومًا".

وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة ينصح بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة
سبق

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة المواطنين والمقيمين إلى البقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة.

وقدم الوزير نصائح عبر حسابه في تويتر قائلاً: "لسلامتكم، وسلامة مَن تحبون، أنصح الجميع بالابتعاد عن حضور المناسبات والاجتماعات لمساهمتها في نقل العدوى بشكل كبير، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة".

وأضاف: "نصيحة للجميع: ‏إذا كنت تعتقد أن مناعتك قوية، ولا تخشى من الإصابة بالفيروس، تذكَّر والدَيْك وأهلك وأحبابك وأبناء وطنك الغالي أن تكون سببًا في نقل العدوى لهم لا سمح الله".

ووجَّه للآباء والأمهات نصيحة من القلب قائلاً فيها: "‏احرصوا على حماية أطفالكم وفلذات أكبادكم، وإبقائهم في المنزل، وعدم خروجهم إلا للضرورة؛ الخروج يعرِّضهم للعدوى، وقد يجعلهم ناقلين للفيروس لا سمح الله. ‏(كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته)".

واختتم بقوله: "حرصًا على صحتكم وصحة مَن تحبون، إذا كان لديك أي أعراض إنفلونزا اعزل نفسك مباشرة في غرفتك لمدة (١٤) يومًا".

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
10:30 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
11:32 PM

وزير الصحة ينصح بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة

قدَّم نصائح للجميع وخصَّ الآباء والأمهات بنصيحة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
15
8,724

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة المواطنين والمقيمين إلى البقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة.

وقدم الوزير نصائح عبر حسابه في تويتر قائلاً: "لسلامتكم، وسلامة مَن تحبون، أنصح الجميع بالابتعاد عن حضور المناسبات والاجتماعات لمساهمتها في نقل العدوى بشكل كبير، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة".

وأضاف: "نصيحة للجميع: ‏إذا كنت تعتقد أن مناعتك قوية، ولا تخشى من الإصابة بالفيروس، تذكَّر والدَيْك وأهلك وأحبابك وأبناء وطنك الغالي أن تكون سببًا في نقل العدوى لهم لا سمح الله".

ووجَّه للآباء والأمهات نصيحة من القلب قائلاً فيها: "‏احرصوا على حماية أطفالكم وفلذات أكبادكم، وإبقائهم في المنزل، وعدم خروجهم إلا للضرورة؛ الخروج يعرِّضهم للعدوى، وقد يجعلهم ناقلين للفيروس لا سمح الله. ‏(كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته)".

واختتم بقوله: "حرصًا على صحتكم وصحة مَن تحبون، إذا كان لديك أي أعراض إنفلونزا اعزل نفسك مباشرة في غرفتك لمدة (١٤) يومًا".

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