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89 % من السعوديين: الاحتفاء السنوي بيوم الوطن يعزز الوحدة الوطنية

تعرّف على نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز السعودي لاستطلاعات الرأي

أظهرت نتائج استطلاع قام به المركز السعودي لاستطلاعات الرأي حول اليوم الوطني 90 أن 89% من المجتمع السعودي يرون أن الاحتفاء السنوي باليوم الوطني يعزز الوحدة الوطنية كما أظهر الاستطلاع أن 87.9% من المجتمع السعودي يعلم أن اليوم الوطني يشير إلى ذكرى توحيد المملكة.

وأظهرت النتائج أيضاً أن 77.9% من المجتمع السعودي يعلم أن اليوم لهذا العام يصادف اليوم الوطني الـ 90.

وأبدى المجتمع السعودي رغبة قوية وتأييداً للفعاليات التي تتم في الاحتفالية لليوم الوطني.

وكشفت النتائج أن نسبة 96.9% من المواطنين سعداء بتخصيص إجازة لليوم الوطني، تلاها خصومات التسوق في اليوم الوطني بنسبة 94.5٪، وجاء بعدها عروض الطائرات بنسبة 92.8%، والعرضات والأغاني والفنون الشعبية بنسبة 84.8%، وحصلت الألعاب النارية على نسبة 77.9% من إعجاب المواطنين.

وقال المركز السعودي لاستطلاع الرأي إن (911) مواطناً ومواطنة شاركوا في الاستطلاع بعدما تم اختيارهم عشوائياً من مختلف مناطق المملكة وممن هم فوق 15 سنة من الذكور والإناث، حيث تم إجراء الاستطلاع على مدى يومين بتاريخ 20 - 21/ 9/ 2020.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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89 % من السعوديين: الاحتفاء السنوي بيوم الوطن يعزز الوحدة الوطنية
سبق

أظهرت نتائج استطلاع قام به المركز السعودي لاستطلاعات الرأي حول اليوم الوطني 90 أن 89% من المجتمع السعودي يرون أن الاحتفاء السنوي باليوم الوطني يعزز الوحدة الوطنية كما أظهر الاستطلاع أن 87.9% من المجتمع السعودي يعلم أن اليوم الوطني يشير إلى ذكرى توحيد المملكة.

وأظهرت النتائج أيضاً أن 77.9% من المجتمع السعودي يعلم أن اليوم لهذا العام يصادف اليوم الوطني الـ 90.

وأبدى المجتمع السعودي رغبة قوية وتأييداً للفعاليات التي تتم في الاحتفالية لليوم الوطني.

وكشفت النتائج أن نسبة 96.9% من المواطنين سعداء بتخصيص إجازة لليوم الوطني، تلاها خصومات التسوق في اليوم الوطني بنسبة 94.5٪، وجاء بعدها عروض الطائرات بنسبة 92.8%، والعرضات والأغاني والفنون الشعبية بنسبة 84.8%، وحصلت الألعاب النارية على نسبة 77.9% من إعجاب المواطنين.

وقال المركز السعودي لاستطلاع الرأي إن (911) مواطناً ومواطنة شاركوا في الاستطلاع بعدما تم اختيارهم عشوائياً من مختلف مناطق المملكة وممن هم فوق 15 سنة من الذكور والإناث، حيث تم إجراء الاستطلاع على مدى يومين بتاريخ 20 - 21/ 9/ 2020.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
03:01 PM

89 % من السعوديين: الاحتفاء السنوي بيوم الوطن يعزز الوحدة الوطنية

تعرّف على نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز السعودي لاستطلاعات الرأي

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
408

أظهرت نتائج استطلاع قام به المركز السعودي لاستطلاعات الرأي حول اليوم الوطني 90 أن 89% من المجتمع السعودي يرون أن الاحتفاء السنوي باليوم الوطني يعزز الوحدة الوطنية كما أظهر الاستطلاع أن 87.9% من المجتمع السعودي يعلم أن اليوم الوطني يشير إلى ذكرى توحيد المملكة.

وأظهرت النتائج أيضاً أن 77.9% من المجتمع السعودي يعلم أن اليوم لهذا العام يصادف اليوم الوطني الـ 90.

وأبدى المجتمع السعودي رغبة قوية وتأييداً للفعاليات التي تتم في الاحتفالية لليوم الوطني.

وكشفت النتائج أن نسبة 96.9% من المواطنين سعداء بتخصيص إجازة لليوم الوطني، تلاها خصومات التسوق في اليوم الوطني بنسبة 94.5٪، وجاء بعدها عروض الطائرات بنسبة 92.8%، والعرضات والأغاني والفنون الشعبية بنسبة 84.8%، وحصلت الألعاب النارية على نسبة 77.9% من إعجاب المواطنين.

وقال المركز السعودي لاستطلاع الرأي إن (911) مواطناً ومواطنة شاركوا في الاستطلاع بعدما تم اختيارهم عشوائياً من مختلف مناطق المملكة وممن هم فوق 15 سنة من الذكور والإناث، حيث تم إجراء الاستطلاع على مدى يومين بتاريخ 20 - 21/ 9/ 2020.

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