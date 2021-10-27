الصحفي "ماجد النفيعي" يحصل على شهادة شكر وتقدير نظير جهوده المميزة

حصل الزميل الصحفي بمكتب صحيفة عكاظ بالطائف ماجد النفيعي على شهادة شكر وتقدير من إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم الطائف.
يأتي ذلك، نظير جهوده المميزة في تغطية المواضيع التعليمية.
حصل الزميل الصحفي بمكتب صحيفة عكاظ بالطائف ماجد النفيعي على شهادة شكر وتقدير من إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم الطائف.
يأتي ذلك، نظير جهوده المميزة في تغطية المواضيع التعليمية.
حصل الزميل الصحفي بمكتب صحيفة عكاظ بالطائف ماجد النفيعي على شهادة شكر وتقدير من إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم الطائف.
يأتي ذلك، نظير جهوده المميزة في تغطية المواضيع التعليمية.
حصل الزميل الصحفي بمكتب صحيفة عكاظ بالطائف ماجد النفيعي على شهادة شكر وتقدير من إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم الطائف.
يأتي ذلك، نظير جهوده المميزة في تغطية المواضيع التعليمية.