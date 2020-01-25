النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فتاة الحراثة": سعيدة بهذه الحياة.. ولن أتخلى عنها

تركت صفوف الدراسة لرعاية والدَيْها وبرهما

ضحَّت "فتاة الحراثة"، التي لم تتجاوز العقد الثاني من عمرها، بمستقبلها التعليمي، وتركت صفوف الدراسة في سبيل رعاية والدَيْها، وبرهما؛ إذ تعلمت قيادة السيارة، وحرث الأرض، على الرغم من صغر سنها، مؤكدة أنها سعيدة، وتحب هذه الحياة، ولن تتخلى عنها؛ لأن الزراعة والحراثة أساس الصحة، على حد وصفها. ‏

وفي التفاصيل، روت "عطرة" ذات الـ19 سنة كيف حملت على عاتقها مسؤولية القيام بواجبات المنزل، ورعاية والديها بعد تقدمهما في السن. مشيرة في تقرير "محمد الجميري" من أبها لبرنامج" mbc في أسبوع" إلى أن الساعة الـ7:30 صباحًا موعد بداية عملها مع حرّاثة والدها التي تقودها منذ ثماني سنوات.

وأضافت: "تعلمت قيادة السيارة عندما كنت أدرس في الصف السادس الابتدائي، ومنذ تلك اللحظة وأنا أقوم بقضاء احتياجات والدي خارج المنزل وداخله، ولا أعجز عن القيام بأي عمل؛ فأنا أحرث وأزرع وأحصد".

وأردفت: "تقريبًا قبل ثلاث أو أربع سنوات كنت أذهب إلى البلد بثوب وشماغ وعقال، وكنت أقضى مشاوير، ثم أعود للبيت".

وعن علاقتها بوالدها أكدت أنها ليست كأي علاقة؛ فهي ليست مجرد ابنة له. وتصف والدها بأنه "هو أبي وأخي وصديقي وكل شيء".

فتاة الحراثة قيادة السيارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فتاة الحراثة": سعيدة بهذه الحياة.. ولن أتخلى عنها
سبق

ضحَّت "فتاة الحراثة"، التي لم تتجاوز العقد الثاني من عمرها، بمستقبلها التعليمي، وتركت صفوف الدراسة في سبيل رعاية والدَيْها، وبرهما؛ إذ تعلمت قيادة السيارة، وحرث الأرض، على الرغم من صغر سنها، مؤكدة أنها سعيدة، وتحب هذه الحياة، ولن تتخلى عنها؛ لأن الزراعة والحراثة أساس الصحة، على حد وصفها. ‏

وفي التفاصيل، روت "عطرة" ذات الـ19 سنة كيف حملت على عاتقها مسؤولية القيام بواجبات المنزل، ورعاية والديها بعد تقدمهما في السن. مشيرة في تقرير "محمد الجميري" من أبها لبرنامج" mbc في أسبوع" إلى أن الساعة الـ7:30 صباحًا موعد بداية عملها مع حرّاثة والدها التي تقودها منذ ثماني سنوات.

وأضافت: "تعلمت قيادة السيارة عندما كنت أدرس في الصف السادس الابتدائي، ومنذ تلك اللحظة وأنا أقوم بقضاء احتياجات والدي خارج المنزل وداخله، ولا أعجز عن القيام بأي عمل؛ فأنا أحرث وأزرع وأحصد".

وأردفت: "تقريبًا قبل ثلاث أو أربع سنوات كنت أذهب إلى البلد بثوب وشماغ وعقال، وكنت أقضى مشاوير، ثم أعود للبيت".

وعن علاقتها بوالدها أكدت أنها ليست كأي علاقة؛ فهي ليست مجرد ابنة له. وتصف والدها بأنه "هو أبي وأخي وصديقي وكل شيء".

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
11:55 PM

"فتاة الحراثة": سعيدة بهذه الحياة.. ولن أتخلى عنها

تركت صفوف الدراسة لرعاية والدَيْها وبرهما

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
9
10,380

ضحَّت "فتاة الحراثة"، التي لم تتجاوز العقد الثاني من عمرها، بمستقبلها التعليمي، وتركت صفوف الدراسة في سبيل رعاية والدَيْها، وبرهما؛ إذ تعلمت قيادة السيارة، وحرث الأرض، على الرغم من صغر سنها، مؤكدة أنها سعيدة، وتحب هذه الحياة، ولن تتخلى عنها؛ لأن الزراعة والحراثة أساس الصحة، على حد وصفها. ‏

وفي التفاصيل، روت "عطرة" ذات الـ19 سنة كيف حملت على عاتقها مسؤولية القيام بواجبات المنزل، ورعاية والديها بعد تقدمهما في السن. مشيرة في تقرير "محمد الجميري" من أبها لبرنامج" mbc في أسبوع" إلى أن الساعة الـ7:30 صباحًا موعد بداية عملها مع حرّاثة والدها التي تقودها منذ ثماني سنوات.

وأضافت: "تعلمت قيادة السيارة عندما كنت أدرس في الصف السادس الابتدائي، ومنذ تلك اللحظة وأنا أقوم بقضاء احتياجات والدي خارج المنزل وداخله، ولا أعجز عن القيام بأي عمل؛ فأنا أحرث وأزرع وأحصد".

وأردفت: "تقريبًا قبل ثلاث أو أربع سنوات كنت أذهب إلى البلد بثوب وشماغ وعقال، وكنت أقضى مشاوير، ثم أعود للبيت".

وعن علاقتها بوالدها أكدت أنها ليست كأي علاقة؛ فهي ليست مجرد ابنة له. وتصف والدها بأنه "هو أبي وأخي وصديقي وكل شيء".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,347
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,178
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,609
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,275

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة