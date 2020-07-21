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"الوسائل السعودية" تظفر بعقد استثمار ملعب جامعة الملك سعود

﻿لمدة 10 أعوام وبعقد بلغت قيمته المالية 265 مليون ريال

فازت شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان بمناقصة ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" متفوقةً على نظيرتها شركة الهلال الاستثمارية.

وكانت مناقصة الفوز بحقوق استثمار واستئجار ملعب جامعة الملك سعود قد أقيمت خلال يونيو الماضي وتقدم لها شركة الوسائل وشركة الهلال الاستثمارية التابعة لبطل آسيا.

وأعلنت شركة الوسائل عبر حسابها الرسمي على تويتر فوزها بالملعب ببث مقطع فيديو يُظهر لقطات للملعب وبعض المباريات التي أقيمت عليه، مع التعليق بجملة "قريبًا حكاية جديدة، وتجربة رقمية فريدة".

وكشفت وسائل إعلامية أن مدة العقد الاستثماري سيكون 10 أعوام بواقع 265 مليون ريال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الوسائل السعودية" تظفر بعقد استثمار ملعب جامعة الملك سعود
سبق

فازت شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان بمناقصة ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" متفوقةً على نظيرتها شركة الهلال الاستثمارية.

وكانت مناقصة الفوز بحقوق استثمار واستئجار ملعب جامعة الملك سعود قد أقيمت خلال يونيو الماضي وتقدم لها شركة الوسائل وشركة الهلال الاستثمارية التابعة لبطل آسيا.

وأعلنت شركة الوسائل عبر حسابها الرسمي على تويتر فوزها بالملعب ببث مقطع فيديو يُظهر لقطات للملعب وبعض المباريات التي أقيمت عليه، مع التعليق بجملة "قريبًا حكاية جديدة، وتجربة رقمية فريدة".

وكشفت وسائل إعلامية أن مدة العقد الاستثماري سيكون 10 أعوام بواقع 265 مليون ريال.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
06:35 PM

"الوسائل السعودية" تظفر بعقد استثمار ملعب جامعة الملك سعود

﻿لمدة 10 أعوام وبعقد بلغت قيمته المالية 265 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فازت شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان بمناقصة ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" متفوقةً على نظيرتها شركة الهلال الاستثمارية.

وكانت مناقصة الفوز بحقوق استثمار واستئجار ملعب جامعة الملك سعود قد أقيمت خلال يونيو الماضي وتقدم لها شركة الوسائل وشركة الهلال الاستثمارية التابعة لبطل آسيا.

وأعلنت شركة الوسائل عبر حسابها الرسمي على تويتر فوزها بالملعب ببث مقطع فيديو يُظهر لقطات للملعب وبعض المباريات التي أقيمت عليه، مع التعليق بجملة "قريبًا حكاية جديدة، وتجربة رقمية فريدة".

وكشفت وسائل إعلامية أن مدة العقد الاستثماري سيكون 10 أعوام بواقع 265 مليون ريال.

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