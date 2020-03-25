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فرنسا الدولة الخامسة عالمياً التي تجتاز وفيات "كورونا" حاجز الألف حالة

حالة الإغلاق المفروضة في البلاد ستستمر ستة أسابيع على الأقل

صارت فرنسا خامس دولة يجتاز عدد الوفيات فيها حاجز الألف من جرّاء فيروس كورونا، وقالت الهيئة الحكومية المعنية بالتعامل مع تفشي الفيروس، إن حالة الإغلاق التي فُرضت قبل أيام على مستوى البلاد لمدة 15 يوماً يجب أن تستمر ستة أسابيع على الأقل.

وقال أوليفييه فيرون؛ وزير الصحة، خلال إفادة صحفية، إنه ليس باستطاعته أن يحدّد خلال المرحلة الحالية الموعد الذي يجب فيه إنهاء حالة الإغلاق. وإذا التزمت الحكومة الفرنسية بمشورة المجلس العلمي، فإن الإغلاق سيستمر حتى يوم 28 أبريل.

وذكر بيان للمجلس العلمي، الذي يقدم المشورة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون؛ فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا، أن الإغلاق هو الإستراتيجية الفعالة الوحيدة في الوقت الحالي "ويتعين تنفيذه بشكل صارم".

وقال وزير الصحة أيضاً إن فرنسا ستلتزم بتوصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بزيادة فحوص الكشف عن الفيروس.

وقال مدير وكالة الصحة العامة جيروم سالومون؛ في وقت لاحق، إن فرنسا ستتمكّن قريبا من إجراء 10000 اختبار يومياً.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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فرنسا الدولة الخامسة عالمياً التي تجتاز وفيات "كورونا" حاجز الألف حالة
سبق

صارت فرنسا خامس دولة يجتاز عدد الوفيات فيها حاجز الألف من جرّاء فيروس كورونا، وقالت الهيئة الحكومية المعنية بالتعامل مع تفشي الفيروس، إن حالة الإغلاق التي فُرضت قبل أيام على مستوى البلاد لمدة 15 يوماً يجب أن تستمر ستة أسابيع على الأقل.

وقال أوليفييه فيرون؛ وزير الصحة، خلال إفادة صحفية، إنه ليس باستطاعته أن يحدّد خلال المرحلة الحالية الموعد الذي يجب فيه إنهاء حالة الإغلاق. وإذا التزمت الحكومة الفرنسية بمشورة المجلس العلمي، فإن الإغلاق سيستمر حتى يوم 28 أبريل.

وذكر بيان للمجلس العلمي، الذي يقدم المشورة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون؛ فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا، أن الإغلاق هو الإستراتيجية الفعالة الوحيدة في الوقت الحالي "ويتعين تنفيذه بشكل صارم".

وقال وزير الصحة أيضاً إن فرنسا ستلتزم بتوصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بزيادة فحوص الكشف عن الفيروس.

وقال مدير وكالة الصحة العامة جيروم سالومون؛ في وقت لاحق، إن فرنسا ستتمكّن قريبا من إجراء 10000 اختبار يومياً.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:18 AM

فرنسا الدولة الخامسة عالمياً التي تجتاز وفيات "كورونا" حاجز الألف حالة

حالة الإغلاق المفروضة في البلاد ستستمر ستة أسابيع على الأقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صارت فرنسا خامس دولة يجتاز عدد الوفيات فيها حاجز الألف من جرّاء فيروس كورونا، وقالت الهيئة الحكومية المعنية بالتعامل مع تفشي الفيروس، إن حالة الإغلاق التي فُرضت قبل أيام على مستوى البلاد لمدة 15 يوماً يجب أن تستمر ستة أسابيع على الأقل.

وقال أوليفييه فيرون؛ وزير الصحة، خلال إفادة صحفية، إنه ليس باستطاعته أن يحدّد خلال المرحلة الحالية الموعد الذي يجب فيه إنهاء حالة الإغلاق. وإذا التزمت الحكومة الفرنسية بمشورة المجلس العلمي، فإن الإغلاق سيستمر حتى يوم 28 أبريل.

وذكر بيان للمجلس العلمي، الذي يقدم المشورة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون؛ فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا، أن الإغلاق هو الإستراتيجية الفعالة الوحيدة في الوقت الحالي "ويتعين تنفيذه بشكل صارم".

وقال وزير الصحة أيضاً إن فرنسا ستلتزم بتوصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بزيادة فحوص الكشف عن الفيروس.

وقال مدير وكالة الصحة العامة جيروم سالومون؛ في وقت لاحق، إن فرنسا ستتمكّن قريبا من إجراء 10000 اختبار يومياً.

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