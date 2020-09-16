النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هذه المواد الغذائية تضر بالكبد.. وحذار من "البطل المطلق"

سريعة الامتصاص وتعالج مباشرة لتتحول إلى دهون تؤدي لالتهابه

حذر البروفيسور أليكسي بويفيروف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي بجامعة سيتشينوف الطبية، من المواد الغذائية التي تسبب تلف الكبد المزمن عند الإفراط في تناولها.

وأشار بويفيروف، إلى أن الكثيرين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، الذي ينجم عن الإفراط في تناول الدهون والسكريات؛ ولكن الأخطر في هذا الأمر هو سكر الفركتوز، الذي يتحول إلى دهون تتراكم بالدرجة الأولى في الكبد؛ مما يؤدي إلى التهابه.

وأضاف بحسب "روسيا اليوم"، يتناول الكثيرون المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من سكر الفركتوز؛ لأنهم يعتبرونها مفيدة للصحة؛ فعلى سبيل المثال العصائر تحتوي على شكل سكر الفركتوز الأكثر ضررًا للصحة؛ لأنه سريع الامتصاص، ومباشرة يعالج ويتحول إلى دهون".

وأشار البروفيسور أليكسي بويفيروف، إلى أنه عند الإفراط بتناول هذه المواد، قد تصبح بعض الفواكه ضارة بالكبد. وينصح بتوخي الحذر من الإفراط في تناول العسل؛ لأنه "البطل المطلق" في نسبة احتوائه على سكر الفركتوز.

الرئيسية/ محطات

اعلان
هذه المواد الغذائية تضر بالكبد.. وحذار من "البطل المطلق"
سبق

حذر البروفيسور أليكسي بويفيروف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي بجامعة سيتشينوف الطبية، من المواد الغذائية التي تسبب تلف الكبد المزمن عند الإفراط في تناولها.

وأشار بويفيروف، إلى أن الكثيرين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، الذي ينجم عن الإفراط في تناول الدهون والسكريات؛ ولكن الأخطر في هذا الأمر هو سكر الفركتوز، الذي يتحول إلى دهون تتراكم بالدرجة الأولى في الكبد؛ مما يؤدي إلى التهابه.

وأضاف بحسب "روسيا اليوم"، يتناول الكثيرون المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من سكر الفركتوز؛ لأنهم يعتبرونها مفيدة للصحة؛ فعلى سبيل المثال العصائر تحتوي على شكل سكر الفركتوز الأكثر ضررًا للصحة؛ لأنه سريع الامتصاص، ومباشرة يعالج ويتحول إلى دهون".

وأشار البروفيسور أليكسي بويفيروف، إلى أنه عند الإفراط بتناول هذه المواد، قد تصبح بعض الفواكه ضارة بالكبد. وينصح بتوخي الحذر من الإفراط في تناول العسل؛ لأنه "البطل المطلق" في نسبة احتوائه على سكر الفركتوز.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
09:32 AM

هذه المواد الغذائية تضر بالكبد.. وحذار من "البطل المطلق"

سريعة الامتصاص وتعالج مباشرة لتتحول إلى دهون تؤدي لالتهابه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,619

حذر البروفيسور أليكسي بويفيروف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي بجامعة سيتشينوف الطبية، من المواد الغذائية التي تسبب تلف الكبد المزمن عند الإفراط في تناولها.

وأشار بويفيروف، إلى أن الكثيرين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، الذي ينجم عن الإفراط في تناول الدهون والسكريات؛ ولكن الأخطر في هذا الأمر هو سكر الفركتوز، الذي يتحول إلى دهون تتراكم بالدرجة الأولى في الكبد؛ مما يؤدي إلى التهابه.

وأضاف بحسب "روسيا اليوم"، يتناول الكثيرون المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من سكر الفركتوز؛ لأنهم يعتبرونها مفيدة للصحة؛ فعلى سبيل المثال العصائر تحتوي على شكل سكر الفركتوز الأكثر ضررًا للصحة؛ لأنه سريع الامتصاص، ومباشرة يعالج ويتحول إلى دهون".

وأشار البروفيسور أليكسي بويفيروف، إلى أنه عند الإفراط بتناول هذه المواد، قد تصبح بعض الفواكه ضارة بالكبد. وينصح بتوخي الحذر من الإفراط في تناول العسل؛ لأنه "البطل المطلق" في نسبة احتوائه على سكر الفركتوز.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,048
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,949
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,705
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,595

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة