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"الحصيني" يتوقع أمطاراً على هذه المناطق وغباراً متفاوتاً

قال: تمتد إلى أجزاءٍ من غرب الرياض والخرج وشرق الأفلاج

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة على أجزاءٍ من الطائف والباحة وعسير وجازان.

وقال "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": تتوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من: الطائف والباحة وعسير وجازان، ويُتوقع أن تمتد إلى أجزاءٍ من غرب الرياض، والخرج، وشرق الأفلاج، مع غبار متفاوت من خفيف إلى متوسط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يتوقع أمطاراً على هذه المناطق وغباراً متفاوتاً
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة على أجزاءٍ من الطائف والباحة وعسير وجازان.

وقال "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": تتوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من: الطائف والباحة وعسير وجازان، ويُتوقع أن تمتد إلى أجزاءٍ من غرب الرياض، والخرج، وشرق الأفلاج، مع غبار متفاوت من خفيف إلى متوسط.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
12:41 PM

"الحصيني" يتوقع أمطاراً على هذه المناطق وغباراً متفاوتاً

قال: تمتد إلى أجزاءٍ من غرب الرياض والخرج وشرق الأفلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة على أجزاءٍ من الطائف والباحة وعسير وجازان.

وقال "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": تتوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من: الطائف والباحة وعسير وجازان، ويُتوقع أن تمتد إلى أجزاءٍ من غرب الرياض، والخرج، وشرق الأفلاج، مع غبار متفاوت من خفيف إلى متوسط.

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