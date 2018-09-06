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مدير الإعلام الخارجي بمكة يكرّم "العتيبي"

كرّم مدير الإعلام الخارجي بمنطقة مكة المكرمة، عبدالرحمن نيازي، الموظف وسمي محمد العتيبي، أحد منسوبي الشؤون الثقافية، وذلك خلال حفل تكريم اللجان التي شاركت بموسم الحج هذا العام 1439.

فيما عبّر العتيبي عن شكره لمدير الإعلام الخارجي، مؤكدًا أن هذا التكريم سيكون دافعًا له لتقديم أفضل ما لديه في أداء واجبه المناط به.


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مدير الإعلام الخارجي بمكة يكرّم "العتيبي"
سبق

كرّم مدير الإعلام الخارجي بمنطقة مكة المكرمة، عبدالرحمن نيازي، الموظف وسمي محمد العتيبي، أحد منسوبي الشؤون الثقافية، وذلك خلال حفل تكريم اللجان التي شاركت بموسم الحج هذا العام 1439.

فيما عبّر العتيبي عن شكره لمدير الإعلام الخارجي، مؤكدًا أن هذا التكريم سيكون دافعًا له لتقديم أفضل ما لديه في أداء واجبه المناط به.


06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:15 AM

مدير الإعلام الخارجي بمكة يكرّم "العتيبي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرّم مدير الإعلام الخارجي بمنطقة مكة المكرمة، عبدالرحمن نيازي، الموظف وسمي محمد العتيبي، أحد منسوبي الشؤون الثقافية، وذلك خلال حفل تكريم اللجان التي شاركت بموسم الحج هذا العام 1439.

فيما عبّر العتيبي عن شكره لمدير الإعلام الخارجي، مؤكدًا أن هذا التكريم سيكون دافعًا له لتقديم أفضل ما لديه في أداء واجبه المناط به.


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