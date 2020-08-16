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"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة

"كورونا" يوسع تفشيه في العراق.. إصابة 4.348 شخصاً خلال 24 ساعة

إجمالي المصابين بالفيروس بلغ 176.931


وكالة الأنباء السعودية (واس) – بغداد

سجل العراق خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية 4.348 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19"، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 176.931 إصابة.

وبينت وزارة الصحة العراقية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 75 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5.860.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 2674 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 125.374 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 45.697، منهم 572 في العناية المركزة.

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"كورونا" يوسع تفشيه في العراق.. إصابة 4.348 شخصاً خلال 24 ساعة
سبق


وكالة الأنباء السعودية (واس) – بغداد

سجل العراق خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية 4.348 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19"، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 176.931 إصابة.

وبينت وزارة الصحة العراقية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 75 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5.860.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 2674 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 125.374 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 45.697، منهم 572 في العناية المركزة.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
09:42 PM

"كورونا" يوسع تفشيه في العراق.. إصابة 4.348 شخصاً خلال 24 ساعة

إجمالي المصابين بالفيروس بلغ 176.931

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وكالة الأنباء السعودية (واس) – بغداد

سجل العراق خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية 4.348 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19"، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 176.931 إصابة.

وبينت وزارة الصحة العراقية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 75 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5.860.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 2674 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 125.374 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 45.697، منهم 572 في العناية المركزة.

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