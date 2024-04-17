"تعليم القنفذة" ينتهي من تدريب أكثر من 8000 معلم ومعلمة عن بُعد

شهدت البرامج حضوراً لمنسوبي تعليم المحافظة وإدارات تعليمية أخرى

أتمت إدارة تعليم القنفذة بتوجيه ودعم من مدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي خطة التدريب عن بعد في مرحلته الثانية التي تضمنت حزمة من برامج التدريب الإلكتروني المتزامن عبر منصة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.

وفي التفاصيل، استفاد من البرامج ٨٦٠٩ من المعلمين والمعلمات اكتسبوا من خلالها معارف ومهارات وقيماً تلبي احتياجاتهم المهنية ومتطلبات المرحلة الحالية، وتماشياً مع توجيهات وزارة التعليم التي تعزز العمل عن بعد ووصولاً للمستفيدين من خلال تقديم البرامج التدريبية المفيدة.

وفي هذا الصدد، ذكر المساعد للشؤون التعليمية رئيس اللجنة الإشرافية للتدريب عن بعد أحمد محمد الهيثمي إلى أن مما تميزت به برامج خطة التدريب عن بعد تمثل في جودة المحتوى واحترافية التقديم وإدارة تقنية تهتم بأدق التفاصيل من قبل فريق متمكن نذر نفسه للمهمة، وصورة مثمرة للتكامل وتضافر الجهود رسمها باحترافية الزملاء في الإعلام والاتصال لتجلية ما قدمه الفريق التدريبي الذي ضم خبرات نوعية على مستوى الإدارة و مستوى الشركاء في الكلية الجامعية بالمحافظة.

وشهدت برامج التدريب عن بعد بتعليم القنفذة حضوراً من منسوبي تعليم المحافظة وعدد كبير من مناطق تعليمية أخرى.