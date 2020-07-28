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خالف الاشتراطات الصحية.. إغلاق مركز بيع حلويات قبل افتتاحه بيوم بحائل

رصدها مراقبو بلدية الجنوب.. "المحيفر" وجّه بالتعامل بحزم مع المتهاونين بالاحترازات

أغلقت بلدية الجنوب بحائل، مركز تسوّق حلويات مخالف للاشتراطات الصحية.

وتم رصد هذه المخالفات خلال جولات المراقبين الصحيين في المركز قبل افتتاحه بيوم، وقد تم رصد بعض المخالفات الصحية والوقائية وتم إغلاق المركز.

هذا وقد وجّه رئيس جنوب حائل سعد بن محمد المحيفر، بالتعامل بحزم مع المتهاونين في تطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وحث المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ موجهًا المستهلكين بمباشرة الإبلاغ عبر ٩٤٠ في حال وجود مخالفة صحية أو وقائية بالمحلات التجارية.

بلدية الجنوب حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خالف الاشتراطات الصحية.. إغلاق مركز بيع حلويات قبل افتتاحه بيوم بحائل
سبق

أغلقت بلدية الجنوب بحائل، مركز تسوّق حلويات مخالف للاشتراطات الصحية.

وتم رصد هذه المخالفات خلال جولات المراقبين الصحيين في المركز قبل افتتاحه بيوم، وقد تم رصد بعض المخالفات الصحية والوقائية وتم إغلاق المركز.

هذا وقد وجّه رئيس جنوب حائل سعد بن محمد المحيفر، بالتعامل بحزم مع المتهاونين في تطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وحث المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ موجهًا المستهلكين بمباشرة الإبلاغ عبر ٩٤٠ في حال وجود مخالفة صحية أو وقائية بالمحلات التجارية.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
12:56 PM

خالف الاشتراطات الصحية.. إغلاق مركز بيع حلويات قبل افتتاحه بيوم بحائل

رصدها مراقبو بلدية الجنوب.. "المحيفر" وجّه بالتعامل بحزم مع المتهاونين بالاحترازات

A A A
خالد السليمي - حائل
3
3,184

أغلقت بلدية الجنوب بحائل، مركز تسوّق حلويات مخالف للاشتراطات الصحية.

وتم رصد هذه المخالفات خلال جولات المراقبين الصحيين في المركز قبل افتتاحه بيوم، وقد تم رصد بعض المخالفات الصحية والوقائية وتم إغلاق المركز.

هذا وقد وجّه رئيس جنوب حائل سعد بن محمد المحيفر، بالتعامل بحزم مع المتهاونين في تطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وحث المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ موجهًا المستهلكين بمباشرة الإبلاغ عبر ٩٤٠ في حال وجود مخالفة صحية أو وقائية بالمحلات التجارية.

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