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أمير منطقة مكة بالنيابة يزور "الشثري" في منزله بالطائف

امتدادًا لعادة ولاة الأمر بالاهتمام بالعلماء والمشايخ وزيارتهم

زار اليوم الأحد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سعد بن ناصر الشثري، في منزله بالطائف.

وتفصيلاً، تأتي هذه الزيارة غير المستغربة من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز امتدادًا لعادة ولاة الأمر - حفظهم الله - بالاهتمام بالعلماء والمشايخ وزيارتهم.

نائب أمير مكة الدكتور سعد بن ناصر الشثري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير منطقة مكة بالنيابة يزور "الشثري" في منزله بالطائف
سبق

زار اليوم الأحد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سعد بن ناصر الشثري، في منزله بالطائف.

وتفصيلاً، تأتي هذه الزيارة غير المستغربة من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز امتدادًا لعادة ولاة الأمر - حفظهم الله - بالاهتمام بالعلماء والمشايخ وزيارتهم.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
08:26 PM

أمير منطقة مكة بالنيابة يزور "الشثري" في منزله بالطائف

امتدادًا لعادة ولاة الأمر بالاهتمام بالعلماء والمشايخ وزيارتهم

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متعب البقمي - الطائف
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زار اليوم الأحد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سعد بن ناصر الشثري، في منزله بالطائف.

وتفصيلاً، تأتي هذه الزيارة غير المستغربة من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز امتدادًا لعادة ولاة الأمر - حفظهم الله - بالاهتمام بالعلماء والمشايخ وزيارتهم.

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