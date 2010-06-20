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"السفياني" للمرتبة العاشرة بفرع الموارد البشرية بجازان

صدرت الموافقة على ترقية مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان يحيى حسن السفياني، إلى المرتبة العاشرة.

وأعرب "السفياني" عن شكره وتقديره على هذه الثقة الممنوحة له؛ مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن.

يشار إلى أن "السفياني" حاصل على عدة دورات تطويرية، وتُعد هذه الترقية نتيجة لتميزه وتفانيه في أداء المهام الموكلة إليه.

وتلقّى "السفياني" التهاني والتبريكات من زملائه وأصدقائه؛ سائلين المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.

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"السفياني" للمرتبة العاشرة بفرع الموارد البشرية بجازان
سبق

صدرت الموافقة على ترقية مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان يحيى حسن السفياني، إلى المرتبة العاشرة.

وأعرب "السفياني" عن شكره وتقديره على هذه الثقة الممنوحة له؛ مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن.

يشار إلى أن "السفياني" حاصل على عدة دورات تطويرية، وتُعد هذه الترقية نتيجة لتميزه وتفانيه في أداء المهام الموكلة إليه.

وتلقّى "السفياني" التهاني والتبريكات من زملائه وأصدقائه؛ سائلين المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
12:13 PM

"السفياني" للمرتبة العاشرة بفرع الموارد البشرية بجازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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صدرت الموافقة على ترقية مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان يحيى حسن السفياني، إلى المرتبة العاشرة.

وأعرب "السفياني" عن شكره وتقديره على هذه الثقة الممنوحة له؛ مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن.

يشار إلى أن "السفياني" حاصل على عدة دورات تطويرية، وتُعد هذه الترقية نتيجة لتميزه وتفانيه في أداء المهام الموكلة إليه.

وتلقّى "السفياني" التهاني والتبريكات من زملائه وأصدقائه؛ سائلين المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.

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