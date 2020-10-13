النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

لن يلعب ضد السويد غداً في الجولة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن لاعب المنتخب وقائده كريستيانو رونالدو مصاب بفيروس كورونا المستجد.
وقال الاتحاد البرتغالي: "نتيجة فحص رونالدو جاءت إيجابية بـكوفيد 19 ولن يلعب ضد السويد غداً في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية الذي توجت البرتغال بلقب نسخته الأولى.
ويأتي الإعلان عن إصابة لاعب يوفنتوس الإيطالي بالفيروس، بعد يومين على مواجهة بطل أوروبا ضد فرنسا بطلة العالم التي انتهت بالتعادل السلبي في باريس ضمن دوري الأمم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا
سبق

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن لاعب المنتخب وقائده كريستيانو رونالدو مصاب بفيروس كورونا المستجد.
وقال الاتحاد البرتغالي: "نتيجة فحص رونالدو جاءت إيجابية بـكوفيد 19 ولن يلعب ضد السويد غداً في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية الذي توجت البرتغال بلقب نسخته الأولى.
ويأتي الإعلان عن إصابة لاعب يوفنتوس الإيطالي بالفيروس، بعد يومين على مواجهة بطل أوروبا ضد فرنسا بطلة العالم التي انتهت بالتعادل السلبي في باريس ضمن دوري الأمم.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
06:16 PM
اخر تعديل
13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
07:11 PM

إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

لن يلعب ضد السويد غداً في الجولة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,039

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن لاعب المنتخب وقائده كريستيانو رونالدو مصاب بفيروس كورونا المستجد.
وقال الاتحاد البرتغالي: "نتيجة فحص رونالدو جاءت إيجابية بـكوفيد 19 ولن يلعب ضد السويد غداً في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية الذي توجت البرتغال بلقب نسخته الأولى.
ويأتي الإعلان عن إصابة لاعب يوفنتوس الإيطالي بالفيروس، بعد يومين على مواجهة بطل أوروبا ضد فرنسا بطلة العالم التي انتهت بالتعادل السلبي في باريس ضمن دوري الأمم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,880
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,843
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,345

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة