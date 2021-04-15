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مجددًا إغلاق مطار دكا وتوقف الرحلات من السعودية

إلغاء 500 رحلة

أعلنت بنجلاديش عن حظر جميع الرحلات الجوية الدولية والمحلية تزامنًا مع إغلاق آخر لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت هيئة الطيران المدني في بنجلاديش اليوم الأحد: إنه سيتم تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى بنجلاديش وحتى 20 أبريل.

وقال نائب المارشال الجوي مفيد رحمان في الهيئة: إنه سيتم إلغاء أكثر من 500 رحلة بسبب الحظر، وأوضح أن المطارات في بنجلاديش تعمل الآن بمعدل يتراوح بين 70 و75 رحلة جوية في اليوم.

وذكرت هيئة الطيران أن رحلات الركاب المحلية ورحلات المروحيات المستأجرة من بين الرحلات التي سيتم تعليقها، بينما قد يتم استثناء بعض عمليات الإجلاء الطبي والإغاثة الإنسانية ورحلات الشحن.

ودفعت الزيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في مارس حكومة بنجلاديش إلى فرض إغلاق على مستوى البلاد.

وشهدت بنجلاديش تسجيل نحو 684756 إصابة و9739 حالة وفاة حتى الآن منذ تسجيل أول إصابة بكورونا في مارس من العام الماضي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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مجددًا إغلاق مطار دكا وتوقف الرحلات من السعودية
سبق

أعلنت بنجلاديش عن حظر جميع الرحلات الجوية الدولية والمحلية تزامنًا مع إغلاق آخر لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت هيئة الطيران المدني في بنجلاديش اليوم الأحد: إنه سيتم تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى بنجلاديش وحتى 20 أبريل.

وقال نائب المارشال الجوي مفيد رحمان في الهيئة: إنه سيتم إلغاء أكثر من 500 رحلة بسبب الحظر، وأوضح أن المطارات في بنجلاديش تعمل الآن بمعدل يتراوح بين 70 و75 رحلة جوية في اليوم.

وذكرت هيئة الطيران أن رحلات الركاب المحلية ورحلات المروحيات المستأجرة من بين الرحلات التي سيتم تعليقها، بينما قد يتم استثناء بعض عمليات الإجلاء الطبي والإغاثة الإنسانية ورحلات الشحن.

ودفعت الزيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في مارس حكومة بنجلاديش إلى فرض إغلاق على مستوى البلاد.

وشهدت بنجلاديش تسجيل نحو 684756 إصابة و9739 حالة وفاة حتى الآن منذ تسجيل أول إصابة بكورونا في مارس من العام الماضي.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
07:04 PM

مجددًا إغلاق مطار دكا وتوقف الرحلات من السعودية

إلغاء 500 رحلة

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خالد خليل - الرياض
0
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أعلنت بنجلاديش عن حظر جميع الرحلات الجوية الدولية والمحلية تزامنًا مع إغلاق آخر لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت هيئة الطيران المدني في بنجلاديش اليوم الأحد: إنه سيتم تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى بنجلاديش وحتى 20 أبريل.

وقال نائب المارشال الجوي مفيد رحمان في الهيئة: إنه سيتم إلغاء أكثر من 500 رحلة بسبب الحظر، وأوضح أن المطارات في بنجلاديش تعمل الآن بمعدل يتراوح بين 70 و75 رحلة جوية في اليوم.

وذكرت هيئة الطيران أن رحلات الركاب المحلية ورحلات المروحيات المستأجرة من بين الرحلات التي سيتم تعليقها، بينما قد يتم استثناء بعض عمليات الإجلاء الطبي والإغاثة الإنسانية ورحلات الشحن.

ودفعت الزيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في مارس حكومة بنجلاديش إلى فرض إغلاق على مستوى البلاد.

وشهدت بنجلاديش تسجيل نحو 684756 إصابة و9739 حالة وفاة حتى الآن منذ تسجيل أول إصابة بكورونا في مارس من العام الماضي.

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