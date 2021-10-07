النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عبدالله العثيم يحتفي  بالسفير العماني لدى المملكة العربية السعودية

بحثا تعزيز التواصل بين القطاعين الخاصين في البلدين الشقيقين

أقام عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة حفل عشاء بداره بالرياض لصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية في حضور الرؤساء التنفيذيين لشركات عبدالله العثيم.
ودارت أحاديث ودية بين الحاضرين تركزت حول أهمية تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين وتنمية الاستثمارات التجارية المتبادلة التي تتسم بالقابلية للنمو والتوسع, فضلاً عن استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة والمجدية بشكل مستدام.
وقدم العثيم شكره وتقديره للسفير على دعمه وتشجيعه وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين السعوديين في سلطنة عمان.
ومن جانبه قدم السفير العماني أسمى آيات الشكر والامتنان للأستاذ عبدالله بن صالح العثيم على الدعوة الكريمة وحسن الضيافة والاستقبال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عبدالله العثيم يحتفي  بالسفير العماني لدى المملكة العربية السعودية
سبق

أقام عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة حفل عشاء بداره بالرياض لصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية في حضور الرؤساء التنفيذيين لشركات عبدالله العثيم.
ودارت أحاديث ودية بين الحاضرين تركزت حول أهمية تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين وتنمية الاستثمارات التجارية المتبادلة التي تتسم بالقابلية للنمو والتوسع, فضلاً عن استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة والمجدية بشكل مستدام.
وقدم العثيم شكره وتقديره للسفير على دعمه وتشجيعه وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين السعوديين في سلطنة عمان.
ومن جانبه قدم السفير العماني أسمى آيات الشكر والامتنان للأستاذ عبدالله بن صالح العثيم على الدعوة الكريمة وحسن الضيافة والاستقبال.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
02:55 PM

عبدالله العثيم يحتفي  بالسفير العماني لدى المملكة العربية السعودية

بحثا تعزيز التواصل بين القطاعين الخاصين في البلدين الشقيقين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,311

أقام عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة حفل عشاء بداره بالرياض لصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية في حضور الرؤساء التنفيذيين لشركات عبدالله العثيم.
ودارت أحاديث ودية بين الحاضرين تركزت حول أهمية تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين وتنمية الاستثمارات التجارية المتبادلة التي تتسم بالقابلية للنمو والتوسع, فضلاً عن استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة والمجدية بشكل مستدام.
وقدم العثيم شكره وتقديره للسفير على دعمه وتشجيعه وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين السعوديين في سلطنة عمان.
ومن جانبه قدم السفير العماني أسمى آيات الشكر والامتنان للأستاذ عبدالله بن صالح العثيم على الدعوة الكريمة وحسن الضيافة والاستقبال.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,320
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,833
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,997
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,523

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة