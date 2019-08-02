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والد الشهيد "الثعلي": فخور بشهادة ابني ودفاعه عن الوطن

قال: كلنا دون مقدسات المملكة ونفديها بأرواحنا

عبر سلطان بن حمد بن عبدالله الثعلي العتيبي، باسمه ونيابةً عن إخوانه وأبنائه وكافة أسرته، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خلال تعازيهما له في فقيد الوطن ابنه الشهيد حمد بن سلطان بن حمد الثعلي العتيبي، أحد منسوبي الحرس الوطني، الذي استشهد في الحد الجنوبي يوم الأربعاء الماضي.

وقال لـ"سبق": "إنني فخور جداً بأن يكون ابني شهيداً في سبيل الوطن ودون أراضيه ومقدساته، وهذا هو مما خفف من مُصابنا في فقيدنا شهيد الواجب، فكلنا جميعاً دون الوطن ونفديه بأرواحنا وكل ما نملك".

وأعرب "الثعلي" عن بالغ شكره وتقديره لوزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على مواساتهما وتعزيتهما لهم في شهيد الواجب.

كما أعرب عن شكره وتقديره لكل من شاركهم وهاتفهم وقام بتعزيتهم في مُصابهم، من المسؤولين والمحافظين وكبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومن شيوخ القبائل كافة في المملكة، وكافة أطياف المجتمع الذين توافدوا في مقر تعزيتهم بمنزلهم الكائن بمركز المحاني شمال الطائف.

وثمّن مسعاهم وتكبدهم عناء السفر من أجل مشاركتهم في عزاء فقيدهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن وفقيد الكل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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والد الشهيد "الثعلي": فخور بشهادة ابني ودفاعه عن الوطن
سبق

عبر سلطان بن حمد بن عبدالله الثعلي العتيبي، باسمه ونيابةً عن إخوانه وأبنائه وكافة أسرته، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خلال تعازيهما له في فقيد الوطن ابنه الشهيد حمد بن سلطان بن حمد الثعلي العتيبي، أحد منسوبي الحرس الوطني، الذي استشهد في الحد الجنوبي يوم الأربعاء الماضي.

وقال لـ"سبق": "إنني فخور جداً بأن يكون ابني شهيداً في سبيل الوطن ودون أراضيه ومقدساته، وهذا هو مما خفف من مُصابنا في فقيدنا شهيد الواجب، فكلنا جميعاً دون الوطن ونفديه بأرواحنا وكل ما نملك".

وأعرب "الثعلي" عن بالغ شكره وتقديره لوزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على مواساتهما وتعزيتهما لهم في شهيد الواجب.

كما أعرب عن شكره وتقديره لكل من شاركهم وهاتفهم وقام بتعزيتهم في مُصابهم، من المسؤولين والمحافظين وكبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومن شيوخ القبائل كافة في المملكة، وكافة أطياف المجتمع الذين توافدوا في مقر تعزيتهم بمنزلهم الكائن بمركز المحاني شمال الطائف.

وثمّن مسعاهم وتكبدهم عناء السفر من أجل مشاركتهم في عزاء فقيدهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن وفقيد الكل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
11:59 PM

والد الشهيد "الثعلي": فخور بشهادة ابني ودفاعه عن الوطن

قال: كلنا دون مقدسات المملكة ونفديها بأرواحنا

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فهد العتيبي - الطائف
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عبر سلطان بن حمد بن عبدالله الثعلي العتيبي، باسمه ونيابةً عن إخوانه وأبنائه وكافة أسرته، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خلال تعازيهما له في فقيد الوطن ابنه الشهيد حمد بن سلطان بن حمد الثعلي العتيبي، أحد منسوبي الحرس الوطني، الذي استشهد في الحد الجنوبي يوم الأربعاء الماضي.

وقال لـ"سبق": "إنني فخور جداً بأن يكون ابني شهيداً في سبيل الوطن ودون أراضيه ومقدساته، وهذا هو مما خفف من مُصابنا في فقيدنا شهيد الواجب، فكلنا جميعاً دون الوطن ونفديه بأرواحنا وكل ما نملك".

وأعرب "الثعلي" عن بالغ شكره وتقديره لوزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على مواساتهما وتعزيتهما لهم في شهيد الواجب.

كما أعرب عن شكره وتقديره لكل من شاركهم وهاتفهم وقام بتعزيتهم في مُصابهم، من المسؤولين والمحافظين وكبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومن شيوخ القبائل كافة في المملكة، وكافة أطياف المجتمع الذين توافدوا في مقر تعزيتهم بمنزلهم الكائن بمركز المحاني شمال الطائف.

وثمّن مسعاهم وتكبدهم عناء السفر من أجل مشاركتهم في عزاء فقيدهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن وفقيد الكل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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