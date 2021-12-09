الليث تستضيف 700 عداء في اختراق الضاحية للدراجات الأربع... غدًا

ضمن أنشطة الاتحاد السعودي لألعاب القوى بمشاركة 50 ناديًا

تستضيف محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في نادي الليث الرياضي، غدًا الجمعة 6 جمادى الأولى 1443هـ؛ ملتقى المملكة المفتوح لاختراق الضاحية للدراجات الأربع "أشبال - ناشئين – شباب – أولى"، تحت شعار "الليث تنطلق"، وذلك ضمن أنشطة الاتحاد السعودي لألعاب القوى.



ويشارك في البطولة أكثر من 700 لاعب يمثلون 50 فريقاً، ويتنافس اللاعبون في سباقات اختراق الضاحية لمسافات 3 كلم للأشبال، 5 كلم للناشئين ، و6 كلم للشباب، و8 كلم للدرجة الأولى. وقد كلفت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لألعاب القوى أكثر من 45 حكمًا لإدارة منافسات هذا الملتقى.



وأوضح رئيس نادي الليث الرياضي عبد الله البصراوي أن محافظة الليث على أتم الاستعداد لاستضافة هذا الحدث الهام والكبير، والذي تستضيفه للمرة الثانية سيشهد حضور عدد كبير من المسؤولين .



يذكر أن محافظة الليث تقع على ساحل البحر الأحمر وتمتاز بارتفاع درجات الحرارة صيفا"، ومعتدل" شتاء".

وتشتهر الليث بكورنيش بحري مميز ، وواجهة بحرية يبلغ طولها 6 كم ، وتشتمل على ممشى بطول 3 كم ، وأرصفة بمساحة 50.000 م2 وعدد "100" كرسي وعدد "100" مظلة، وسور جمالي بطول 2 كم، ومسطحات خضراء بمساحة 40.000 م2 ، كما تشتمل على ساحة ملاعب بجوار الكورنيش بمساحة 30.000 م2 ، و"5" ملاعب كرة قدم وملعب طائرة وملعب سلة وملعب تنس أرضي.



ويوجد بالمحافظة "جزر جبل الليث" الذي يعد مقصدًا سياحيًا" للسياح العرب والأوروبيين من هواة الصيد والغوص؛ حيث تقع تلك الجزيرة في داخل البحر الأحمر ، وتتميز بوجود الأسماك النادرة . وتبعد جزيرة "جبل الليث" من شاطئ المحافظة مسافة نصف ساعة، وتبلغ مساحتها 6 كلم .