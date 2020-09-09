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المديرية العامة للدفاع المدني تحذّر من أخطار الأمطار والسيول

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض من مناطق المملكة ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء وحتى يوم الأحد القادم.

وتتوقع -بمشيئة الله تعالى- حالة مطرية على أجزاء من مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تتأثر مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة وتبوك بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان السيول.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم، متمنين السلامة للجميع.

الدفاع المدني أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المديرية العامة للدفاع المدني تحذّر من أخطار الأمطار والسيول
سبق

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض من مناطق المملكة ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء وحتى يوم الأحد القادم.

وتتوقع -بمشيئة الله تعالى- حالة مطرية على أجزاء من مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تتأثر مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة وتبوك بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان السيول.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم، متمنين السلامة للجميع.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
02:13 PM

المديرية العامة للدفاع المدني تحذّر من أخطار الأمطار والسيول

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
893

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض من مناطق المملكة ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء وحتى يوم الأحد القادم.

وتتوقع -بمشيئة الله تعالى- حالة مطرية على أجزاء من مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تتأثر مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة وتبوك بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان السيول.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم، متمنين السلامة للجميع.

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