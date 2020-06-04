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تونس: لا إصابات جديدة بكورونا اليوم

عدد حالات التعافي يرتفع إلى 968 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليبقى العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس عند 1087 حالة مؤكدة .

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 968 حالة شفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة في حدود 49 حالة وفاة في ظل عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، فيما لا تزال 70 حالة إصابة حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس: لا إصابات جديدة بكورونا اليوم
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليبقى العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس عند 1087 حالة مؤكدة .

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 968 حالة شفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة في حدود 49 حالة وفاة في ظل عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، فيما لا تزال 70 حالة إصابة حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
04:13 PM

تونس: لا إصابات جديدة بكورونا اليوم

عدد حالات التعافي يرتفع إلى 968 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة التونسية عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليبقى العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس عند 1087 حالة مؤكدة .

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 968 حالة شفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة في حدود 49 حالة وفاة في ظل عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، فيما لا تزال 70 حالة إصابة حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

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