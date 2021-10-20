"مسام": انتزاع 5260 لغماً وذخيرة خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر
القصيبي: فِرَق المشروع الميدانية نزعت 103 عبوات ناسفة و1683 ذخيرة
أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي؛ أن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري 103 عبوات ناسفة.
وقال مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي: فرقنا خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر نزعت 1683 ذخيرة غير منفجرة، وأضاف: نزعنا منذ بداية الشهر الجاري إلى يوم 18 منه 5260 لغماً وذخيرة غير منفجرة.
مسام
عبوات ناسفة
"مسام": انتزاع 5260 لغماً وذخيرة خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-10-20
أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي؛ أن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري 103 عبوات ناسفة.
وقال مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي: فرقنا خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر نزعت 1683 ذخيرة غير منفجرة، وأضاف: نزعنا منذ بداية الشهر الجاري إلى يوم 18 منه 5260 لغماً وذخيرة غير منفجرة.
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
09:44 AM
اخر تعديل
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
02:06 PM
"مسام": انتزاع 5260 لغماً وذخيرة خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر
القصيبي: فِرَق المشروع الميدانية نزعت 103 عبوات ناسفة و1683 ذخيرة
أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي؛ أن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري 103 عبوات ناسفة.
وقال مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي: فرقنا خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر نزعت 1683 ذخيرة غير منفجرة، وأضاف: نزعنا منذ بداية الشهر الجاري إلى يوم 18 منه 5260 لغماً وذخيرة غير منفجرة.