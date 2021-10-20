النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مسام": انتزاع 5260 لغماً وذخيرة خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر

القصيبي: فِرَق المشروع الميدانية نزعت 103 عبوات ناسفة و1683 ذخيرة

أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي؛ أن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري 103 عبوات ناسفة.

وقال مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي: فرقنا خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر نزعت 1683 ذخيرة غير منفجرة، وأضاف: نزعنا منذ بداية الشهر الجاري إلى يوم 18 منه 5260 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

مسام عبوات ناسفة

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"مسام": انتزاع 5260 لغماً وذخيرة خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر
سبق

أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي؛ أن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري 103 عبوات ناسفة.

وقال مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي: فرقنا خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر نزعت 1683 ذخيرة غير منفجرة، وأضاف: نزعنا منذ بداية الشهر الجاري إلى يوم 18 منه 5260 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
09:44 AM
اخر تعديل
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
02:06 PM

"مسام": انتزاع 5260 لغماً وذخيرة خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر

القصيبي: فِرَق المشروع الميدانية نزعت 103 عبوات ناسفة و1683 ذخيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,263

أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي؛ أن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري 103 عبوات ناسفة.

وقال مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي: فرقنا خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر نزعت 1683 ذخيرة غير منفجرة، وأضاف: نزعنا منذ بداية الشهر الجاري إلى يوم 18 منه 5260 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,361
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,947
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,049
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,821

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة