"مسام": انتزاع 5260 لغماً وذخيرة خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر

القصيبي: فِرَق المشروع الميدانية نزعت 103 عبوات ناسفة و1683 ذخيرة

أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي؛ أن فِرَق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري 103 عبوات ناسفة.

وقال مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي: فرقنا خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر نزعت 1683 ذخيرة غير منفجرة، وأضاف: نزعنا منذ بداية الشهر الجاري إلى يوم 18 منه 5260 لغماً وذخيرة غير منفجرة.