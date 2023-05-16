كورونا في إسبانيا.. الوفيات الجديدة 102 والإصابات 539

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، تسجيل 102 وفاة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 27563 حالة.
وأكّدت الوزارة تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 230698 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، تسجيل 102 وفاة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 27563 حالة.
وأكّدت الوزارة تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 230698 حالة.إسبانيا فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، تسجيل 102 وفاة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 27563 حالة.
وأكّدت الوزارة تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 230698 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، تسجيل 102 وفاة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 27563 حالة.
وأكّدت الوزارة تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 230698 حالة.