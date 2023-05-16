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"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

كورونا في إسبانيا.. الوفيات الجديدة 102 والإصابات 539

إجمالي الضحايا ارتفع إلى 27563 والمصابون 230698

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، تسجيل 102 وفاة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 27563 حالة.

وأكّدت الوزارة تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 230698 حالة.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا في إسبانيا.. الوفيات الجديدة 102 والإصابات 539
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، تسجيل 102 وفاة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 27563 حالة.

وأكّدت الوزارة تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 230698 حالة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
01:25 PM

كورونا في إسبانيا.. الوفيات الجديدة 102 والإصابات 539

إجمالي الضحايا ارتفع إلى 27563 والمصابون 230698

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، تسجيل 102 وفاة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 27563 حالة.

وأكّدت الوزارة تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 230698 حالة.

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