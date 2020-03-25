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"الصحة" تواصل التحذير من خطر "المخالطة" في تفشّي "كورونا"

حثّت الجميع على البقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات

حذّرت وزارة الصحة، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، من خطورة المخالطة فيما يتعلّق بتفشّي فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنها لا تزال ترصد ذلك على الرغم من تنبيهاتها المستمرّة خلال الفترة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي: المخالطة المجتمعية لا زالت مرصودة، وينبغي الحذر من هذا الأمر، ونحثّ الجميع على البقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات.

وأضاف: العدد المسجّل اليوم 133حالة؛ منها 118 لمخالطين لحالات سابقة، و18 ارتبطت حالاتهم بالسفر، وجميعهم تحت المراقبة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تواصل التحذير من خطر "المخالطة" في تفشّي "كورونا"
سبق

حذّرت وزارة الصحة، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، من خطورة المخالطة فيما يتعلّق بتفشّي فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنها لا تزال ترصد ذلك على الرغم من تنبيهاتها المستمرّة خلال الفترة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي: المخالطة المجتمعية لا زالت مرصودة، وينبغي الحذر من هذا الأمر، ونحثّ الجميع على البقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات.

وأضاف: العدد المسجّل اليوم 133حالة؛ منها 118 لمخالطين لحالات سابقة، و18 ارتبطت حالاتهم بالسفر، وجميعهم تحت المراقبة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
05:54 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
06:37 PM

"الصحة" تواصل التحذير من خطر "المخالطة" في تفشّي "كورونا"

حثّت الجميع على البقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات

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قاسم الخبراني - الرياض
1
3,710

حذّرت وزارة الصحة، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، من خطورة المخالطة فيما يتعلّق بتفشّي فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنها لا تزال ترصد ذلك على الرغم من تنبيهاتها المستمرّة خلال الفترة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي: المخالطة المجتمعية لا زالت مرصودة، وينبغي الحذر من هذا الأمر، ونحثّ الجميع على البقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات.

وأضاف: العدد المسجّل اليوم 133حالة؛ منها 118 لمخالطين لحالات سابقة، و18 ارتبطت حالاتهم بالسفر، وجميعهم تحت المراقبة.

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