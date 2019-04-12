النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير "الإسلامية" يوافق على بدء استقبال البحوث العلمية الخاصة بكورونا للأفراد والجهات

عقب عدة اجتماعات افتراضية عقدتها اللجنة المختصة لوضع الضوابط والمعايير البحثية

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على بدء استقبال البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من المختصين (أفرادًا وجهات).

وفي التفاصيل، جاء ذلك عقب اكتمال كل الضوابط والمعايير للبحوث التي أقرتها اللجنة المختصة وذلك عبر الرابط ( https://bit.ly/3a97CZj ) خلال المدة من 21-30 / 8 / 1441هـ.

وعقدت اللجنة المختصة عدة اجتماعات (افتراضية)، شكلها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ برئاسته، والنائب الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نائبًا للرئيس وعضوية عددٍ من وكلاء الوزارة والمتخصصين، وذلك استشعارًا لأهمية بذل كل الجهود الشرعية لمواجهة هذه الجائحة فيروس كورونا، مواكبة لجهود الدولة في منع انتشار وباء كورونا وتماشيًا مع رسالة وأهداف الوزارة العامة.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير "الإسلامية" يوافق على بدء استقبال البحوث العلمية الخاصة بكورونا للأفراد والجهات
سبق

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على بدء استقبال البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من المختصين (أفرادًا وجهات).

وفي التفاصيل، جاء ذلك عقب اكتمال كل الضوابط والمعايير للبحوث التي أقرتها اللجنة المختصة وذلك عبر الرابط ( https://bit.ly/3a97CZj ) خلال المدة من 21-30 / 8 / 1441هـ.

وعقدت اللجنة المختصة عدة اجتماعات (افتراضية)، شكلها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ برئاسته، والنائب الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نائبًا للرئيس وعضوية عددٍ من وكلاء الوزارة والمتخصصين، وذلك استشعارًا لأهمية بذل كل الجهود الشرعية لمواجهة هذه الجائحة فيروس كورونا، مواكبة لجهود الدولة في منع انتشار وباء كورونا وتماشيًا مع رسالة وأهداف الوزارة العامة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
11:08 PM

وزير "الإسلامية" يوافق على بدء استقبال البحوث العلمية الخاصة بكورونا للأفراد والجهات

عقب عدة اجتماعات افتراضية عقدتها اللجنة المختصة لوضع الضوابط والمعايير البحثية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
925

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على بدء استقبال البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من المختصين (أفرادًا وجهات).

وفي التفاصيل، جاء ذلك عقب اكتمال كل الضوابط والمعايير للبحوث التي أقرتها اللجنة المختصة وذلك عبر الرابط ( https://bit.ly/3a97CZj ) خلال المدة من 21-30 / 8 / 1441هـ.

وعقدت اللجنة المختصة عدة اجتماعات (افتراضية)، شكلها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ برئاسته، والنائب الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نائبًا للرئيس وعضوية عددٍ من وكلاء الوزارة والمتخصصين، وذلك استشعارًا لأهمية بذل كل الجهود الشرعية لمواجهة هذه الجائحة فيروس كورونا، مواكبة لجهود الدولة في منع انتشار وباء كورونا وتماشيًا مع رسالة وأهداف الوزارة العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,153
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,364
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,956
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,204

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة