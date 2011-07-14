شاهد.. "الأولوية لهم" تمهد 3 طرق بين "عمل البكيرية" والفئات المحتاجة

مبادرة تحت شعار "بناء وتمكين" لم تنسَ المرأة الحامل والطفل الرضيع

أعلن مكتب العمل بمحافظة البكيرية، عن إطلاق مبادرة الأولوية لهم ضمن المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها أخيرًا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت شعار (بناء وتمكين).

وتهدف المبادرة إلى تيسير المراجعات وإجراء المعاملات اليومية، وتخفيف المشقّة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وهم كبار السن، ومَن لديهم إعاقة، والمرأة الحامل، ومَن لديها طفل رضيع.

وأوضح مدير المكتب سعد بن علي الحربي، أن المكتب يسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز صورة المملكة الريادية في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم، وتحسين نمط الحياة المعيشية لهم؛ من خلال تسهيل وتيسير وتذليل التحديات التي قد تواجههم.

من جهته أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد بن محمد المطلق، أن الوزارة تحقق الوصول إلى الأثر المتوقع وتحقيق الأهداف المنشودة لهذه المبادرة؛ من خلال توحيد الجهود مع القطاعات المعنية، والذي سينعكس على جودة الخدمات المقدمة لنصل جميعًا إلى مجتمع يسر وشامل للجميع.