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"السديس" يلتقي وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والقيادات بوكالة المسجد النبوي

أكّد أهمية تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصلين والزائرين

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون العلمية والتوجيهية الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، وعدداً من القيادات بوكالة المسجد النبوي.

وفي بداية اللقاء رحّب السديس بالجميع، شاكراً لهم جهودهم المبذولة في خدمة المسجد النبوي وقاصديه، حاثاً الجميع على بذل المزيد والتفاني والإخلاص والارتقاء بالأعمال المقدمة بالمسجد النبوي، كما استعرض خطط الوكالة لعام 1443هـ.

وأكّد خلال اللقاء أهمية تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصلين والزائرين في المسجد النبوي، واستمرار وتيرة العمل الدؤوب وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة لزوّار مسجد رسول الله -عليه الصلاة والسلام-.

وشدّد الرئيس العام على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في الحفاظ على صحة وسلامة جميع الزائرين وتوفير البيئة الصحية والآمنة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة.

وفي نهاية اللقاء، سأل الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الله -عزّ وجلّ- لهم التوفيق والسداد لخدمة المسجد النبوي، وتقديم كل الخدمات اللازمة للمُصلين والزوّار، وذلك تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يلتقي وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والقيادات بوكالة المسجد النبوي
سبق

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون العلمية والتوجيهية الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، وعدداً من القيادات بوكالة المسجد النبوي.

وفي بداية اللقاء رحّب السديس بالجميع، شاكراً لهم جهودهم المبذولة في خدمة المسجد النبوي وقاصديه، حاثاً الجميع على بذل المزيد والتفاني والإخلاص والارتقاء بالأعمال المقدمة بالمسجد النبوي، كما استعرض خطط الوكالة لعام 1443هـ.

وأكّد خلال اللقاء أهمية تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصلين والزائرين في المسجد النبوي، واستمرار وتيرة العمل الدؤوب وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة لزوّار مسجد رسول الله -عليه الصلاة والسلام-.

وشدّد الرئيس العام على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في الحفاظ على صحة وسلامة جميع الزائرين وتوفير البيئة الصحية والآمنة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة.

وفي نهاية اللقاء، سأل الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الله -عزّ وجلّ- لهم التوفيق والسداد لخدمة المسجد النبوي، وتقديم كل الخدمات اللازمة للمُصلين والزوّار، وذلك تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
08:14 AM

"السديس" يلتقي وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والقيادات بوكالة المسجد النبوي

أكّد أهمية تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصلين والزائرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون العلمية والتوجيهية الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، وعدداً من القيادات بوكالة المسجد النبوي.

وفي بداية اللقاء رحّب السديس بالجميع، شاكراً لهم جهودهم المبذولة في خدمة المسجد النبوي وقاصديه، حاثاً الجميع على بذل المزيد والتفاني والإخلاص والارتقاء بالأعمال المقدمة بالمسجد النبوي، كما استعرض خطط الوكالة لعام 1443هـ.

وأكّد خلال اللقاء أهمية تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصلين والزائرين في المسجد النبوي، واستمرار وتيرة العمل الدؤوب وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة لزوّار مسجد رسول الله -عليه الصلاة والسلام-.

وشدّد الرئيس العام على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في الحفاظ على صحة وسلامة جميع الزائرين وتوفير البيئة الصحية والآمنة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة.

وفي نهاية اللقاء، سأل الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الله -عزّ وجلّ- لهم التوفيق والسداد لخدمة المسجد النبوي، وتقديم كل الخدمات اللازمة للمُصلين والزوّار، وذلك تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

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