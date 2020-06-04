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السودان.. 7 حالات وفاة و189 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات 314 حالة فيما وصلت الإصابات إلى 5499

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 314 حالة؛ فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 5499 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 1711، بعد تعافي 86 شخصًا؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وحثت الوزارة المواطنين على تطبيق الإرشادات الوقائية؛ بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان.. 7 حالات وفاة و189 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 314 حالة؛ فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 5499 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 1711، بعد تعافي 86 شخصًا؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وحثت الوزارة المواطنين على تطبيق الإرشادات الوقائية؛ بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
12:06 PM

السودان.. 7 حالات وفاة و189 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات 314 حالة فيما وصلت الإصابات إلى 5499

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 314 حالة؛ فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 5499 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 1711، بعد تعافي 86 شخصًا؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وحثت الوزارة المواطنين على تطبيق الإرشادات الوقائية؛ بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

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