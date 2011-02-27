"السعودية للكهرباء": 68 % من مشتريات الشركة من المصانع المحلية

خلال رعايتها الذهبية لمعرض "أفد 2018م"

تشارك الشركة السعودية للكهرباء في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد 2018)، بوصفها راعيًا ذهبيًّا في دورته الرابعة، الذي يقام خلال الفترة (25 فبراير - 3 مارس 2018م) بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن هذه المشاركة تأتي ضمن دورها في عرض الفرص الاستثمارية للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية في مجال قطع الغيار، ودعم الصناعة الوطنية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية، والعمل على تحقيق الأهداف الطموحة المتمثلة في رؤية السعودية 2030.

وأكدت "الشركة السعودية للكهرباء" أن 68 % من مشترياتها خلال السنوات الأربع الماضية من المصانع المحلية المسجلة لديها، التي يبلغ عددها 512 مصنعًا، بنسبة نمو 720 % من عام 2001م.

ونوهت "السعودية للكهرباء" بأن اهتمامها بتوطين الصناعات المحلية جاء إيمانًا منها بجودة الصناعة المحلية، إلى جانب الوفر المالي الذي قد تحققه الشركة؛ إذ حققت وفرًا ماليًّا، تجاوز 6.7 مليار ريال للتحول من كابلات النحاس إلى الألمنيوم من عام 2014 حتى الآن.

وتشارك "السعودية للكهرباء" بثلاث أوراق عمل، تتمثل الأولى في سلاسل الإمداد الصناعي، فيما تتمثل الورقة الثانية في دور مراكز البحوث والتطوير في دعم الصناعة. والورقة الثالثة بعنوان جهود الشركة السعودية للكهرباء في التوطين.

يُشار إلى أن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018" هو أحد أكبر المعارض المتخصصة في مجاله على مستوى المنطقة، ويهدف بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الكبرى إلى توطين ونقل التقنيات الخاصة بصناعة قطع الغيار، مع تحفيز الإنتاج المحلي وتطويره، وإقامة علاقة استراتيجية بين وزارة الدفاع والقطاع الخاص. كما يُعنى المعرض بتطوير الكفاءات البشرية، وتشجيع برامج السعودة، وجذب رأس المال الأجنبي للاستثمار بهذه الصناعة.