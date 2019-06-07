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بالصور.. فرحة أطفال عرعر تخطف الأنظار في مهرجان "عيدكم شمالي"

تفاعلوا مع البرامج الترفيهية التي نظمتها الإمارة بالتنسيق مع هيئة الترفيه

تصدرت فرحة الأطفال بالبرامج الترفيهية المتنوعة، التي نظمتها إمارة المنطقة الشمالية بالتنسيق مع هيئة الترفيه تحت شعار "عيدكم شمالي"، مشاهد الاحتفال بعيد الفطر المبارك في مدينة عرعر.

ورصدت عدسات المصورين ووسائل الإعلام، تفاعلاً واسعًا من جانب الأطفال وعوائلهم مع الاحتفالات التي شهدتها المدينة وتنوعت بين الألعاب والعروض الفنية والاستعراضية وبرامج المسابقات المثيرة، الأمر الذي وفّر اختيارات متعددة أمام الجميع، خلافًا لما كان سائدًا في السنوات الماضية.

ورأى مواطنون، شاركوا في احتفالات العيد بعرعر، أن سعادة أطفالهم ببرامج الترفيه التي توافرت لهم للمرة الأولى، تؤكد نجاح كل من إمارة المنطقة وهيئة الترفيه في تلبية احتياجات أبناء المنطقة الشمالية.

وأشاروا إلى أن برامج هذا العيد تميزت بالتنوع والشمول والجاذبية، خصوصًا للعوائل التي كانت تضطر في السابق إلى السفر، حتى تجد ما يسعد أطفالها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. فرحة أطفال عرعر تخطف الأنظار في مهرجان "عيدكم شمالي"
سبق

تصدرت فرحة الأطفال بالبرامج الترفيهية المتنوعة، التي نظمتها إمارة المنطقة الشمالية بالتنسيق مع هيئة الترفيه تحت شعار "عيدكم شمالي"، مشاهد الاحتفال بعيد الفطر المبارك في مدينة عرعر.

ورصدت عدسات المصورين ووسائل الإعلام، تفاعلاً واسعًا من جانب الأطفال وعوائلهم مع الاحتفالات التي شهدتها المدينة وتنوعت بين الألعاب والعروض الفنية والاستعراضية وبرامج المسابقات المثيرة، الأمر الذي وفّر اختيارات متعددة أمام الجميع، خلافًا لما كان سائدًا في السنوات الماضية.

ورأى مواطنون، شاركوا في احتفالات العيد بعرعر، أن سعادة أطفالهم ببرامج الترفيه التي توافرت لهم للمرة الأولى، تؤكد نجاح كل من إمارة المنطقة وهيئة الترفيه في تلبية احتياجات أبناء المنطقة الشمالية.

وأشاروا إلى أن برامج هذا العيد تميزت بالتنوع والشمول والجاذبية، خصوصًا للعوائل التي كانت تضطر في السابق إلى السفر، حتى تجد ما يسعد أطفالها.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
08:18 PM

بالصور.. فرحة أطفال عرعر تخطف الأنظار في مهرجان "عيدكم شمالي"

تفاعلوا مع البرامج الترفيهية التي نظمتها الإمارة بالتنسيق مع هيئة الترفيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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تصدرت فرحة الأطفال بالبرامج الترفيهية المتنوعة، التي نظمتها إمارة المنطقة الشمالية بالتنسيق مع هيئة الترفيه تحت شعار "عيدكم شمالي"، مشاهد الاحتفال بعيد الفطر المبارك في مدينة عرعر.

ورصدت عدسات المصورين ووسائل الإعلام، تفاعلاً واسعًا من جانب الأطفال وعوائلهم مع الاحتفالات التي شهدتها المدينة وتنوعت بين الألعاب والعروض الفنية والاستعراضية وبرامج المسابقات المثيرة، الأمر الذي وفّر اختيارات متعددة أمام الجميع، خلافًا لما كان سائدًا في السنوات الماضية.

ورأى مواطنون، شاركوا في احتفالات العيد بعرعر، أن سعادة أطفالهم ببرامج الترفيه التي توافرت لهم للمرة الأولى، تؤكد نجاح كل من إمارة المنطقة وهيئة الترفيه في تلبية احتياجات أبناء المنطقة الشمالية.

وأشاروا إلى أن برامج هذا العيد تميزت بالتنوع والشمول والجاذبية، خصوصًا للعوائل التي كانت تضطر في السابق إلى السفر، حتى تجد ما يسعد أطفالها.

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