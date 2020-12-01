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أمريكا تتهم الصين بانتهاك العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية

"وونغ" اعتبر أن بكين تسعى إلى إلغائها

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، الصين "بانتهاك صارخ لالتزامها بفرض عقوبات دولية على كوريا الشمالية".

وذكرت الوزارة أن واشنطن ستعرض مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات عن التهرب من العقوبات، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه اتهم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون كوريا الشمالية أليكس وونغ، في حديث لمركز واشنطن للدراسات الإستراتيجية والدولية، الصين بالسعي لإلغاء نظام عقوبات الأمم المتحدة الذي يهدف إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.

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أمريكا تتهم الصين بانتهاك العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية
سبق

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، الصين "بانتهاك صارخ لالتزامها بفرض عقوبات دولية على كوريا الشمالية".

وذكرت الوزارة أن واشنطن ستعرض مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات عن التهرب من العقوبات، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه اتهم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون كوريا الشمالية أليكس وونغ، في حديث لمركز واشنطن للدراسات الإستراتيجية والدولية، الصين بالسعي لإلغاء نظام عقوبات الأمم المتحدة الذي يهدف إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
05:25 PM

أمريكا تتهم الصين بانتهاك العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية

"وونغ" اعتبر أن بكين تسعى إلى إلغائها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، الصين "بانتهاك صارخ لالتزامها بفرض عقوبات دولية على كوريا الشمالية".

وذكرت الوزارة أن واشنطن ستعرض مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات عن التهرب من العقوبات، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه اتهم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون كوريا الشمالية أليكس وونغ، في حديث لمركز واشنطن للدراسات الإستراتيجية والدولية، الصين بالسعي لإلغاء نظام عقوبات الأمم المتحدة الذي يهدف إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.

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