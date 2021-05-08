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بعد ساعات من حادث بوشهر.. حريق ضخم عقب انفجار في مصنع منظفات بشمال إيران

وقع في مدينة "قزوين" ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على ألسنة اللهب من عدة أطراف

شبّ حريق ضخم عقب انفجار في مصنع لإنتاج المنظفات في مدينة قزوين- شمالي ايران، وذلك عقب ساعات قليلة من إعلان السلطات الإيرانية السيطرة على حريق كبير نشب مساء أمس الجمعة عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوبي البلاد التي تضم محطة "بوشهر" النووية.


وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة قزوين، إن "إنفجاراً ضخماً وقع في شركة "تاج" لإنتاج المنظفات، قبل نحو ساعة، ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على ألسنة اللهب من عدة أطراف".

ولفت إلى أنه "لحسن الحظ لم يسفر هذا الانفجار عن أيّ إصابات حتى الآن، إلا أنه تم تدمير إحدى منشآت الشركة بشكل كامل، والآن تقوم فرقة الإطفاء بالعمل على السيطرة على الحريق وإخماده والتحقيق بوجود مواد كيماوية في الشركة".

ووفق موقع "روسيا اليوم"، أشارت وكالة "فارس" الإيرانية إلى أن الحريق اندلع في مستودع شركة تاج لصناعة المنظفات الواقعة في مدينة "ليا" الصناعية، لافتة إلى أن 3 سيارات إطفاء تعمل على إخماد الحريق، ولم يتم تسجيل أي إصابات.

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بعد ساعات من حادث بوشهر.. حريق ضخم عقب انفجار في مصنع منظفات بشمال إيران
سبق

شبّ حريق ضخم عقب انفجار في مصنع لإنتاج المنظفات في مدينة قزوين- شمالي ايران، وذلك عقب ساعات قليلة من إعلان السلطات الإيرانية السيطرة على حريق كبير نشب مساء أمس الجمعة عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوبي البلاد التي تضم محطة "بوشهر" النووية.


وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة قزوين، إن "إنفجاراً ضخماً وقع في شركة "تاج" لإنتاج المنظفات، قبل نحو ساعة، ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على ألسنة اللهب من عدة أطراف".

ولفت إلى أنه "لحسن الحظ لم يسفر هذا الانفجار عن أيّ إصابات حتى الآن، إلا أنه تم تدمير إحدى منشآت الشركة بشكل كامل، والآن تقوم فرقة الإطفاء بالعمل على السيطرة على الحريق وإخماده والتحقيق بوجود مواد كيماوية في الشركة".

ووفق موقع "روسيا اليوم"، أشارت وكالة "فارس" الإيرانية إلى أن الحريق اندلع في مستودع شركة تاج لصناعة المنظفات الواقعة في مدينة "ليا" الصناعية، لافتة إلى أن 3 سيارات إطفاء تعمل على إخماد الحريق، ولم يتم تسجيل أي إصابات.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
01:35 PM

بعد ساعات من حادث بوشهر.. حريق ضخم عقب انفجار في مصنع منظفات بشمال إيران

وقع في مدينة "قزوين" ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على ألسنة اللهب من عدة أطراف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شبّ حريق ضخم عقب انفجار في مصنع لإنتاج المنظفات في مدينة قزوين- شمالي ايران، وذلك عقب ساعات قليلة من إعلان السلطات الإيرانية السيطرة على حريق كبير نشب مساء أمس الجمعة عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوبي البلاد التي تضم محطة "بوشهر" النووية.


وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة قزوين، إن "إنفجاراً ضخماً وقع في شركة "تاج" لإنتاج المنظفات، قبل نحو ساعة، ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على ألسنة اللهب من عدة أطراف".

ولفت إلى أنه "لحسن الحظ لم يسفر هذا الانفجار عن أيّ إصابات حتى الآن، إلا أنه تم تدمير إحدى منشآت الشركة بشكل كامل، والآن تقوم فرقة الإطفاء بالعمل على السيطرة على الحريق وإخماده والتحقيق بوجود مواد كيماوية في الشركة".

ووفق موقع "روسيا اليوم"، أشارت وكالة "فارس" الإيرانية إلى أن الحريق اندلع في مستودع شركة تاج لصناعة المنظفات الواقعة في مدينة "ليا" الصناعية، لافتة إلى أن 3 سيارات إطفاء تعمل على إخماد الحريق، ولم يتم تسجيل أي إصابات.

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