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الكلية التقنية للبنات بمكة تختتم برنامج "أتقن" بمرحلته الخامسة‎

استمرّ 4 أسابيع وشارك به 313 متدرّبة

اختتمت الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة، أمس الأربعاء، برامج التدريب المجتمعي "أتقن" بمرحلته الخامسة، والذي استمر لمدة أربعة أسابيع، مستهدفًا جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية.

وبلغ عدد المشاركات المستفيدات من الدورات 313 متدربة، وتصدرت دورة أمن المعلومات "الأمن السيبراني" أكثر إقبالاً؛ حيث بلغت أعداد المستفيدات ٩٤، ودورة صيانة الحاسب الآلي 58 متدربة، ودورة التجميل وتصفيف الشعر ودورة حساب ضريبة القيمة المضافة 44، ثم دورة إدارة الفعاليات والمناسبات 37، وحققت دورة مقدمة مايكروسوفت أوفيس ودورة شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية 18.

وأوضحت عميدة الكلية حنان المالكي، أن البرنامج يأتي انطلاقًا من دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأهيل المواطنين والإسهام في تنمية وتطوير الوعي التقني لديهم.

أتقن الكلية التقنية للبنات بمكة

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الكلية التقنية للبنات بمكة تختتم برنامج "أتقن" بمرحلته الخامسة‎
سبق

اختتمت الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة، أمس الأربعاء، برامج التدريب المجتمعي "أتقن" بمرحلته الخامسة، والذي استمر لمدة أربعة أسابيع، مستهدفًا جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية.

وبلغ عدد المشاركات المستفيدات من الدورات 313 متدربة، وتصدرت دورة أمن المعلومات "الأمن السيبراني" أكثر إقبالاً؛ حيث بلغت أعداد المستفيدات ٩٤، ودورة صيانة الحاسب الآلي 58 متدربة، ودورة التجميل وتصفيف الشعر ودورة حساب ضريبة القيمة المضافة 44، ثم دورة إدارة الفعاليات والمناسبات 37، وحققت دورة مقدمة مايكروسوفت أوفيس ودورة شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية 18.

وأوضحت عميدة الكلية حنان المالكي، أن البرنامج يأتي انطلاقًا من دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأهيل المواطنين والإسهام في تنمية وتطوير الوعي التقني لديهم.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
04:28 PM

الكلية التقنية للبنات بمكة تختتم برنامج "أتقن" بمرحلته الخامسة‎

استمرّ 4 أسابيع وشارك به 313 متدرّبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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اختتمت الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة، أمس الأربعاء، برامج التدريب المجتمعي "أتقن" بمرحلته الخامسة، والذي استمر لمدة أربعة أسابيع، مستهدفًا جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية.

وبلغ عدد المشاركات المستفيدات من الدورات 313 متدربة، وتصدرت دورة أمن المعلومات "الأمن السيبراني" أكثر إقبالاً؛ حيث بلغت أعداد المستفيدات ٩٤، ودورة صيانة الحاسب الآلي 58 متدربة، ودورة التجميل وتصفيف الشعر ودورة حساب ضريبة القيمة المضافة 44، ثم دورة إدارة الفعاليات والمناسبات 37، وحققت دورة مقدمة مايكروسوفت أوفيس ودورة شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية 18.

وأوضحت عميدة الكلية حنان المالكي، أن البرنامج يأتي انطلاقًا من دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأهيل المواطنين والإسهام في تنمية وتطوير الوعي التقني لديهم.

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