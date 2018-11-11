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العراق والسعودية يتفقان على العمل معاً لتحقيق استقرار أسواق النفط

يضخ حالياً نحو 4.6 مليون برميل يومياً وهو ثاني أكبر منتج في "أوبك"

قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد؛ إن العراق والسعودية اتفقا أمس السبت على العمل معاً من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

وأضاف، أن وزير النفط العراقي ناقش مع وزير الطاقة خالد الفالح؛ خلال اجتماع في بغداد، ربط شبكة كهرباء بين البلدين لتلبية احتياجات العراق من الكهرباء وفق "رويترز".

والتقى وزير الطاقة خالد الفالح؛ أيضاً مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

ويضخ العراق حالياً نحو 4.6 مليون برميل نفط يومياً، وهو ثاني أكبر منتج، بعد السعودية، في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

ويصدر العراق معظم نفطه عبر الموانئ الجنوبية، وهو ما يمثل أكثر من 95 بالمئة من إيرادات الدولة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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العراق والسعودية يتفقان على العمل معاً لتحقيق استقرار أسواق النفط
سبق

قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد؛ إن العراق والسعودية اتفقا أمس السبت على العمل معاً من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

وأضاف، أن وزير النفط العراقي ناقش مع وزير الطاقة خالد الفالح؛ خلال اجتماع في بغداد، ربط شبكة كهرباء بين البلدين لتلبية احتياجات العراق من الكهرباء وفق "رويترز".

والتقى وزير الطاقة خالد الفالح؛ أيضاً مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

ويضخ العراق حالياً نحو 4.6 مليون برميل نفط يومياً، وهو ثاني أكبر منتج، بعد السعودية، في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

ويصدر العراق معظم نفطه عبر الموانئ الجنوبية، وهو ما يمثل أكثر من 95 بالمئة من إيرادات الدولة.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
12:54 PM

العراق والسعودية يتفقان على العمل معاً لتحقيق استقرار أسواق النفط

يضخ حالياً نحو 4.6 مليون برميل يومياً وهو ثاني أكبر منتج في "أوبك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد؛ إن العراق والسعودية اتفقا أمس السبت على العمل معاً من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

وأضاف، أن وزير النفط العراقي ناقش مع وزير الطاقة خالد الفالح؛ خلال اجتماع في بغداد، ربط شبكة كهرباء بين البلدين لتلبية احتياجات العراق من الكهرباء وفق "رويترز".

والتقى وزير الطاقة خالد الفالح؛ أيضاً مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

ويضخ العراق حالياً نحو 4.6 مليون برميل نفط يومياً، وهو ثاني أكبر منتج، بعد السعودية، في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

ويصدر العراق معظم نفطه عبر الموانئ الجنوبية، وهو ما يمثل أكثر من 95 بالمئة من إيرادات الدولة.

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