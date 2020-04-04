بلجيكا.. 140 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 1283 حالة

فيما سجلت 1661 إصابة اليوم والعدد يرتفع إلى 18431

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم السبت، تسجيل 140 وفاة جديدة من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1283 حالة.

وأكّدت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، نقلته "سبوتنيك عربي"، "أن أعداد الإصابات بلغت 18431 إصابة، بعد تسجيل 1661 إصابة جديدة".