"بوينج" تستغني عن 10% من موظفيها تحت وطأة أزمة "كورونا"

سجلت خسائر فصلية بقيمة 641

أعلنت شركة بوينج، اليوم (الأربعاء) عن إجراءات شاملة لخفض التكاليف، بعدما أبلغت عن خسائر في الربع الأول بلغت 641 مليون دولار، في أعقاب الضربة التي لحقت بها من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة الطيران العملاقة ديفيد كالهون، في رسالة إلى الموظفين ترافقت مع بيان الأرباح، أن الشركة تخطط لخفض عدد العاملين لديها بنسبة 10 في المئة من خلال مزيج من عمليات التسريح الطوعية وغير الطوعية وستخفض إنتاج طائراتها التجارية الرئيسة، بما في ذلك من طرازي 787 و777، وفقاً لـ"فرانس 24".

وسجلت الشركة خسائر فصلية من 641 مليون دولار مقارنة بأرباح قدرها 2,1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت الإيرادات 26,2 بالمئة إلى 16,9 مليار دولار.

وعكست الخسارة تكاليف إنتاج غير طبيعية، مرتبطة بالتعليق الموقت لعمليات التصنيع في بيوجت ساوند؛ بسبب "كوفيد-19"، وبسبب تعليق إنتاج "ماكس 737"، التي توقفت عن التحليق بعد حادثتي تحطم.

وأضرت أزمة الوباء بالطلب على طائرات وخدمات جديدة، حيث أخرت شركات الطيران شراء الطائرات وتأجلت مواعيد التسليم والصيانة الاختيارية.

ستخفض "بوينج" إنتاج طائرات 787 من 14 إلى 10 شهرياً في عام 2020، وتدريجياً إلى سبع شهرياً بحلول عام 2022، كما ستخفض إنتاج طائرات "777" وستخفض أهدافها لطراز "ماكس 737".