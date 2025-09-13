النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الداخلية": رفع قيود سفر المواطنين وفتح المنافذ بعد الأول من يناير 2021

"التجارة" تستطلع آراء العموم حيال مشروع قواعد تنظيم المهن الحرة

قبل 14 صفر 1442 ووفق النموذج المخصص لذلك

دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم، إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع قواعد تنظيم المهن الحرة؛ وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية، عبر الرابط mc.gov.sa/PRD، وعبر البريد الإلكتروني (professionallicenses@mc.gov.sa)؛ وذلك قبل تاريخ 14/ 2/ 1442هـ الموافق 1/ 10/ 2020م.

وأوضحت الوزارة أن مشروع القواعد، يهدف إلى تشجيع مزاولة أنشطة المهن الحرة في المملكة ووضع أسس لها، وتعزيز فاعليتها لتذليل العقبات التي تواجهها؛ لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ومن أبرز ملامح مشروع القواعد، تحديدُ شروط الترخيص، واعتماد معايير للاعتراف بالمجالات المهنية، إضافة إلى وضع إجراءات قياسية (مؤهل علمي خبرة، تنظيم نقطي) لعملية إصدار الترخيص المهني، وتحديد حقوق والتزامات المرخص لهم.

وتدعو الوزارة المهتمين والعموم، إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع قواعد تنظيم المهن الحرة وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء عبر الرابط التالي mc.gov.sa/PRD.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تستطلع آراء العموم حيال مشروع قواعد تنظيم المهن الحرة
سبق

دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم، إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع قواعد تنظيم المهن الحرة؛ وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية، عبر الرابط mc.gov.sa/PRD، وعبر البريد الإلكتروني (professionallicenses@mc.gov.sa)؛ وذلك قبل تاريخ 14/ 2/ 1442هـ الموافق 1/ 10/ 2020م.

وأوضحت الوزارة أن مشروع القواعد، يهدف إلى تشجيع مزاولة أنشطة المهن الحرة في المملكة ووضع أسس لها، وتعزيز فاعليتها لتذليل العقبات التي تواجهها؛ لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ومن أبرز ملامح مشروع القواعد، تحديدُ شروط الترخيص، واعتماد معايير للاعتراف بالمجالات المهنية، إضافة إلى وضع إجراءات قياسية (مؤهل علمي خبرة، تنظيم نقطي) لعملية إصدار الترخيص المهني، وتحديد حقوق والتزامات المرخص لهم.

وتدعو الوزارة المهتمين والعموم، إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع قواعد تنظيم المهن الحرة وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء عبر الرابط التالي mc.gov.sa/PRD.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
06:52 PM

"التجارة" تستطلع آراء العموم حيال مشروع قواعد تنظيم المهن الحرة

قبل 14 صفر 1442 ووفق النموذج المخصص لذلك

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
448

دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم، إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع قواعد تنظيم المهن الحرة؛ وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية، عبر الرابط mc.gov.sa/PRD، وعبر البريد الإلكتروني (professionallicenses@mc.gov.sa)؛ وذلك قبل تاريخ 14/ 2/ 1442هـ الموافق 1/ 10/ 2020م.

وأوضحت الوزارة أن مشروع القواعد، يهدف إلى تشجيع مزاولة أنشطة المهن الحرة في المملكة ووضع أسس لها، وتعزيز فاعليتها لتذليل العقبات التي تواجهها؛ لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ومن أبرز ملامح مشروع القواعد، تحديدُ شروط الترخيص، واعتماد معايير للاعتراف بالمجالات المهنية، إضافة إلى وضع إجراءات قياسية (مؤهل علمي خبرة، تنظيم نقطي) لعملية إصدار الترخيص المهني، وتحديد حقوق والتزامات المرخص لهم.

وتدعو الوزارة المهتمين والعموم، إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع قواعد تنظيم المهن الحرة وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء عبر الرابط التالي mc.gov.sa/PRD.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,952
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,898
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,539
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,521

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة