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معرض الإنتاج الفني الدولي الثاني ينطلق في الرياض .. فبراير المقبل

بمشاركة عدد من الشركات المختصة وخبراء صناعة الإعلام والترفيه

ينطلق معرض الإنتاج الفني الدولي بنسخته الثانية (برود إكس السعودية)، في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من الشركات المختصة في صناعة الإنتاج الفني، وخبراء صناعة الإعلام والترفيه، في فندق فيرمونت الرياض خلال 12-13 فبراير 2020.

ويشهد المعرض في دورته المقبلة مشاركات دولية وإقليمية، إلى جانب عدد من الشركات ذات الاختصاص من دول الخليج العربي، إضافة إلى جمهورية مصر العربية.

وقالت المدير التنفيذي للمعرض، عبير جليح، إن معرض الإنتاج الفني الدولي الثاني يأتي ليكون الحدث الأبرز للقاء القنوات الرسمية، والخاصة على المستوى المحلي والعربي والعالمي، بشركات البث الفضائي وشركات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والمسرحي، واستديوهات الصوت والفنانين والمخرجين وكبار المنتجين والموزعين من خلال المعرض.

وأضافت جليح، نعمل في (برود إكس السعودية) لصناعة منصة إعلامية فنية ترفيهية عالمية، تكون وجهة العالم في مجال الإنتاج الفني من شركات ومنتجين وخبراء، وصانعي محتوى، وهي فرصة لأصحاب القرار والمستثمرين في قطاع الإنتاج الفني للقاء بالخبرات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض.

وأشارت جليح، إلى أنه على هامش (برود إكس السعودية) سيُقام ملتقى للمنتجين وصناع المحتوى العربي، يقدم من خلاله مجموعة من اللقاءات مع كبار الخبراء في الإنتاج والتوزيع والاستثمار بهذا القطاع.

ويُذكر، أن باب المشاركة في المعرض مازال متاحًا، أمام الشركات الراغبة بالانضمام لهذا الحدث المهم إقليميًا، لغاية نهاية يناير من العام القادم 2020 من خلال الموقع الإلكتروني للمعرض www.saudiprodex.com .

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معرض الإنتاج الفني الدولي الثاني ينطلق في الرياض .. فبراير المقبل
سبق

ينطلق معرض الإنتاج الفني الدولي بنسخته الثانية (برود إكس السعودية)، في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من الشركات المختصة في صناعة الإنتاج الفني، وخبراء صناعة الإعلام والترفيه، في فندق فيرمونت الرياض خلال 12-13 فبراير 2020.

ويشهد المعرض في دورته المقبلة مشاركات دولية وإقليمية، إلى جانب عدد من الشركات ذات الاختصاص من دول الخليج العربي، إضافة إلى جمهورية مصر العربية.

وقالت المدير التنفيذي للمعرض، عبير جليح، إن معرض الإنتاج الفني الدولي الثاني يأتي ليكون الحدث الأبرز للقاء القنوات الرسمية، والخاصة على المستوى المحلي والعربي والعالمي، بشركات البث الفضائي وشركات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والمسرحي، واستديوهات الصوت والفنانين والمخرجين وكبار المنتجين والموزعين من خلال المعرض.

وأضافت جليح، نعمل في (برود إكس السعودية) لصناعة منصة إعلامية فنية ترفيهية عالمية، تكون وجهة العالم في مجال الإنتاج الفني من شركات ومنتجين وخبراء، وصانعي محتوى، وهي فرصة لأصحاب القرار والمستثمرين في قطاع الإنتاج الفني للقاء بالخبرات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض.

وأشارت جليح، إلى أنه على هامش (برود إكس السعودية) سيُقام ملتقى للمنتجين وصناع المحتوى العربي، يقدم من خلاله مجموعة من اللقاءات مع كبار الخبراء في الإنتاج والتوزيع والاستثمار بهذا القطاع.

ويُذكر، أن باب المشاركة في المعرض مازال متاحًا، أمام الشركات الراغبة بالانضمام لهذا الحدث المهم إقليميًا، لغاية نهاية يناير من العام القادم 2020 من خلال الموقع الإلكتروني للمعرض www.saudiprodex.com .

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
11:44 PM

معرض الإنتاج الفني الدولي الثاني ينطلق في الرياض .. فبراير المقبل

بمشاركة عدد من الشركات المختصة وخبراء صناعة الإعلام والترفيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينطلق معرض الإنتاج الفني الدولي بنسخته الثانية (برود إكس السعودية)، في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من الشركات المختصة في صناعة الإنتاج الفني، وخبراء صناعة الإعلام والترفيه، في فندق فيرمونت الرياض خلال 12-13 فبراير 2020.

ويشهد المعرض في دورته المقبلة مشاركات دولية وإقليمية، إلى جانب عدد من الشركات ذات الاختصاص من دول الخليج العربي، إضافة إلى جمهورية مصر العربية.

وقالت المدير التنفيذي للمعرض، عبير جليح، إن معرض الإنتاج الفني الدولي الثاني يأتي ليكون الحدث الأبرز للقاء القنوات الرسمية، والخاصة على المستوى المحلي والعربي والعالمي، بشركات البث الفضائي وشركات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والمسرحي، واستديوهات الصوت والفنانين والمخرجين وكبار المنتجين والموزعين من خلال المعرض.

وأضافت جليح، نعمل في (برود إكس السعودية) لصناعة منصة إعلامية فنية ترفيهية عالمية، تكون وجهة العالم في مجال الإنتاج الفني من شركات ومنتجين وخبراء، وصانعي محتوى، وهي فرصة لأصحاب القرار والمستثمرين في قطاع الإنتاج الفني للقاء بالخبرات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض.

وأشارت جليح، إلى أنه على هامش (برود إكس السعودية) سيُقام ملتقى للمنتجين وصناع المحتوى العربي، يقدم من خلاله مجموعة من اللقاءات مع كبار الخبراء في الإنتاج والتوزيع والاستثمار بهذا القطاع.

ويُذكر، أن باب المشاركة في المعرض مازال متاحًا، أمام الشركات الراغبة بالانضمام لهذا الحدث المهم إقليميًا، لغاية نهاية يناير من العام القادم 2020 من خلال الموقع الإلكتروني للمعرض www.saudiprodex.com .

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