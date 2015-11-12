"الحازمي" يدشّن التصفيات الأولية لمنافسات "المسرح المدرسي" على مستوى المملكة

دشّن مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، وبحضور مدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور عبدالعزيز السراء، وعدد من القيادات التعليمية ورؤساء الوفود المشاركة، التصفيات الأولية لمنافسات المسرح المدرسي. وبدأت الفعاليات التي تقيمها وكالة وزارة التعليم -ممثلة في الإدارة العامة للنشاط- وتستضيفها إدارة التعليم بمحافظة الليث -ممثلة في قسم النشاط الطلابي (الثقافي)- خلال الأسبوع الجاري، ويشارك فيها (٨) إدارات تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة وهي: (مكة المكرمة، الباحة، الطائف، القنفذة، المخواة، ينبع، مهد الذهب، الليث). ورحّب الحازمي بالإدارات التعليمية المشاركة؛ متمنيًا لهم طِيب الإقامة في رحاب محافظة الليث، مثمنًا لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وكافة قيادات الوزارة اختيار "الليث" لاستضافة التصفيات. وأشار إلى أن للمسرح المدرسي دورًا مهمًّا على خارطة التعليم؛ حيث يُعد أداة فاعلة ضمن أدوات المنهج المدرسي التي يسعى من خلالها التربويون إلى تنمية القيم الأخلاقية والتربوية والوطنية، وترجمة الأهداف السلوكية إلى واقع ملموس يُسهم بشكل مباشر في تكوين الشخصية الإيجابية للطلاب وبنائها البناء المتزن، وإكسابهم القدرة على التعبير عن ذواتهم، وصقل مواهبهم المسرحية، وتعويدهم على العمل بروح الفريق الواحد. ووجّه الحازمي كل اللجان العاملة والمنظمة لفعاليات الاستضافة، إلى تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية لإنجاح المنافسات وإظهارها بالمظهر المشرّف. من جانبه، أوضح رئيس قسم النشاط الطلابي حسن بن محمد الثعلبي، أن منافسات المسرح المدرسي تأتي ضمن الجهود الداعمة لتحقيق الأهداف التعليمية، وصقل طاقات ومواهب الطلاب ضمن رؤية الوطن 2030. ودعا الثعلبي كل المثقفين والمهتمين والإعلاميين والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، للحضور ومشاهدة العروض المسرحية التي ستقام على فترتين صباحية ومسائية بمسرح مجمع الأنشطة الطلابي. وعلى صعيد آخر، أوضح مشرف النشاط الثقافي خالد بن محمد الجبيري، أن من أبرز الشروط الفنية للعروض المسرحية المشاركة في المنافسات: الالتزامُ باللغة العربية الفصحى، وأن تكون هادفة بحيث تتناول الموضوعات التربوية والاجتماعية والوطنية والتاريخية، بالإضافة إلى استخدام الديكور المعبّر مع مراعاة الإبداع والابتكار في إخراجه، وإسناد عدد من المهام الفنية للطلاب. وقال الجبيري: إن مدة العرض المسرحي لكل عمل ستكون في حدود ٣٠ دقيقة، كما تمنح كل إدارة تعليمية ٣٠ دقيقة للتجهيز قبل بدء العرض، و١٥ دقيقة لإخلاء المسرح وإزالة الديكور. وفيما يتعلق بالجوائز والتكريم، أوضح الجبيري أنه سيتأهل للتصفيات النهائية الإدارة التعليمية الحاصلة على المركز الأول والمركز الثاني، كما تم تخصيص جوائز قيمة للمراكز الثلاثة الأولى في (أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل مُخرج، وأفضل ديكور، وأفضل ملابس، وأفضل إضاءة، وأفضل مؤثرات، وأفضل ممثل، وأفضل نص). وانطلقت التصفيات الأولية بعرض مسرحية (نقطة!) للإدارة المستضيفة الليث، تلاها عرض مسرحية (لم يك شيئًا) لإدارة التعليم بمحافظة المخواة، ثم عرض مسرحية (نور) من إدارة التعبير بمحافظة القنفذة، وعرض مسرحية (الوهم) والمقدمة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة. وتُستكمل اليوم العروض بعرض تعليم ينبع (القاضي)، وعرض تعليم الطائف (سفر الهوامش)، وعرض تعليم مهد الذهب (نريد نصًا)، كما يتخلل البرنامج زيارة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي.

"الحازمي" يدشّن التصفيات الأولية لمنافسات "المسرح المدرسي" على مستوى المملكة علي السحاري سبق 2019-11-12 دشّن مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، وبحضور مدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور عبدالعزيز السراء، وعدد من القيادات التعليمية ورؤساء الوفود المشاركة، التصفيات الأولية لمنافسات المسرح المدرسي.

وبدأت الفعاليات التي تقيمها وكالة وزارة التعليم -ممثلة في الإدارة العامة للنشاط- وتستضيفها إدارة التعليم بمحافظة الليث -ممثلة في قسم النشاط الطلابي (الثقافي)- خلال الأسبوع الجاري، ويشارك فيها (٨) إدارات تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة وهي: (مكة المكرمة، الباحة، الطائف، القنفذة، المخواة، ينبع، مهد الذهب، الليث).

ورحّب الحازمي بالإدارات التعليمية المشاركة؛ متمنيًا لهم طِيب الإقامة في رحاب محافظة الليث، مثمنًا لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وكافة قيادات الوزارة اختيار "الليث" لاستضافة التصفيات.

وأشار إلى أن للمسرح المدرسي دورًا مهمًّا على خارطة التعليم؛ حيث يُعد أداة فاعلة ضمن أدوات المنهج المدرسي التي يسعى من خلالها التربويون إلى تنمية القيم الأخلاقية والتربوية والوطنية، وترجمة الأهداف السلوكية إلى واقع ملموس يُسهم بشكل مباشر في تكوين الشخصية الإيجابية للطلاب وبنائها البناء المتزن، وإكسابهم القدرة على التعبير عن ذواتهم، وصقل مواهبهم المسرحية، وتعويدهم على العمل بروح الفريق الواحد.

ووجّه الحازمي كل اللجان العاملة والمنظمة لفعاليات الاستضافة، إلى تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية لإنجاح المنافسات وإظهارها بالمظهر المشرّف.

من جانبه، أوضح رئيس قسم النشاط الطلابي حسن بن محمد الثعلبي، أن منافسات المسرح المدرسي تأتي ضمن الجهود الداعمة لتحقيق الأهداف التعليمية، وصقل طاقات ومواهب الطلاب ضمن رؤية الوطن 2030.

ودعا الثعلبي كل المثقفين والمهتمين والإعلاميين والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، للحضور ومشاهدة العروض المسرحية التي ستقام على فترتين صباحية ومسائية بمسرح مجمع الأنشطة الطلابي.

وعلى صعيد آخر، أوضح مشرف النشاط الثقافي خالد بن محمد الجبيري، أن من أبرز الشروط الفنية للعروض المسرحية المشاركة في المنافسات: الالتزامُ باللغة العربية الفصحى، وأن تكون هادفة بحيث تتناول الموضوعات التربوية والاجتماعية والوطنية والتاريخية، بالإضافة إلى استخدام الديكور المعبّر مع مراعاة الإبداع والابتكار في إخراجه، وإسناد عدد من المهام الفنية للطلاب.

وقال الجبيري: إن مدة العرض المسرحي لكل عمل ستكون في حدود ٣٠ دقيقة، كما تمنح كل إدارة تعليمية ٣٠ دقيقة للتجهيز قبل بدء العرض، و١٥ دقيقة لإخلاء المسرح وإزالة الديكور.

وفيما يتعلق بالجوائز والتكريم، أوضح الجبيري أنه سيتأهل للتصفيات النهائية الإدارة التعليمية الحاصلة على المركز الأول والمركز الثاني، كما تم تخصيص جوائز قيمة للمراكز الثلاثة الأولى في (أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل مُخرج، وأفضل ديكور، وأفضل ملابس، وأفضل إضاءة، وأفضل مؤثرات، وأفضل ممثل، وأفضل نص).

وانطلقت التصفيات الأولية بعرض مسرحية (نقطة!) للإدارة المستضيفة الليث، تلاها عرض مسرحية (لم يك شيئًا) لإدارة التعليم بمحافظة المخواة، ثم عرض مسرحية (نور) من إدارة التعبير بمحافظة القنفذة، وعرض مسرحية (الوهم) والمقدمة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة.

وتُستكمل اليوم العروض بعرض تعليم ينبع (القاضي)، وعرض تعليم الطائف (سفر الهوامش)، وعرض تعليم مهد الذهب (نريد نصًا)، كما يتخلل البرنامج زيارة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441 11:36 AM

اخر تعديل 12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441 02:59 PM

"الحازمي" يدشّن التصفيات الأولية لمنافسات "المسرح المدرسي" على مستوى المملكة ٨ إدارات تعليمية من مختلف المناطق والمحافظات.. والفعاليات على فترتين صباحية ومسائية





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دشّن مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، وبحضور مدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور عبدالعزيز السراء، وعدد من القيادات التعليمية ورؤساء الوفود المشاركة، التصفيات الأولية لمنافسات المسرح المدرسي.

وبدأت الفعاليات التي تقيمها وكالة وزارة التعليم -ممثلة في الإدارة العامة للنشاط- وتستضيفها إدارة التعليم بمحافظة الليث -ممثلة في قسم النشاط الطلابي (الثقافي)- خلال الأسبوع الجاري، ويشارك فيها (٨) إدارات تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة وهي: (مكة المكرمة، الباحة، الطائف، القنفذة، المخواة، ينبع، مهد الذهب، الليث).

ورحّب الحازمي بالإدارات التعليمية المشاركة؛ متمنيًا لهم طِيب الإقامة في رحاب محافظة الليث، مثمنًا لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وكافة قيادات الوزارة اختيار "الليث" لاستضافة التصفيات.

وأشار إلى أن للمسرح المدرسي دورًا مهمًّا على خارطة التعليم؛ حيث يُعد أداة فاعلة ضمن أدوات المنهج المدرسي التي يسعى من خلالها التربويون إلى تنمية القيم الأخلاقية والتربوية والوطنية، وترجمة الأهداف السلوكية إلى واقع ملموس يُسهم بشكل مباشر في تكوين الشخصية الإيجابية للطلاب وبنائها البناء المتزن، وإكسابهم القدرة على التعبير عن ذواتهم، وصقل مواهبهم المسرحية، وتعويدهم على العمل بروح الفريق الواحد.

ووجّه الحازمي كل اللجان العاملة والمنظمة لفعاليات الاستضافة، إلى تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية لإنجاح المنافسات وإظهارها بالمظهر المشرّف.

من جانبه، أوضح رئيس قسم النشاط الطلابي حسن بن محمد الثعلبي، أن منافسات المسرح المدرسي تأتي ضمن الجهود الداعمة لتحقيق الأهداف التعليمية، وصقل طاقات ومواهب الطلاب ضمن رؤية الوطن 2030.

ودعا الثعلبي كل المثقفين والمهتمين والإعلاميين والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، للحضور ومشاهدة العروض المسرحية التي ستقام على فترتين صباحية ومسائية بمسرح مجمع الأنشطة الطلابي.

وعلى صعيد آخر، أوضح مشرف النشاط الثقافي خالد بن محمد الجبيري، أن من أبرز الشروط الفنية للعروض المسرحية المشاركة في المنافسات: الالتزامُ باللغة العربية الفصحى، وأن تكون هادفة بحيث تتناول الموضوعات التربوية والاجتماعية والوطنية والتاريخية، بالإضافة إلى استخدام الديكور المعبّر مع مراعاة الإبداع والابتكار في إخراجه، وإسناد عدد من المهام الفنية للطلاب.

وقال الجبيري: إن مدة العرض المسرحي لكل عمل ستكون في حدود ٣٠ دقيقة، كما تمنح كل إدارة تعليمية ٣٠ دقيقة للتجهيز قبل بدء العرض، و١٥ دقيقة لإخلاء المسرح وإزالة الديكور.

وفيما يتعلق بالجوائز والتكريم، أوضح الجبيري أنه سيتأهل للتصفيات النهائية الإدارة التعليمية الحاصلة على المركز الأول والمركز الثاني، كما تم تخصيص جوائز قيمة للمراكز الثلاثة الأولى في (أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل مُخرج، وأفضل ديكور، وأفضل ملابس، وأفضل إضاءة، وأفضل مؤثرات، وأفضل ممثل، وأفضل نص).

وانطلقت التصفيات الأولية بعرض مسرحية (نقطة!) للإدارة المستضيفة الليث، تلاها عرض مسرحية (لم يك شيئًا) لإدارة التعليم بمحافظة المخواة، ثم عرض مسرحية (نور) من إدارة التعبير بمحافظة القنفذة، وعرض مسرحية (الوهم) والمقدمة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة.

وتُستكمل اليوم العروض بعرض تعليم ينبع (القاضي)، وعرض تعليم الطائف (سفر الهوامش)، وعرض تعليم مهد الذهب (نريد نصًا)، كما يتخلل البرنامج زيارة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي.