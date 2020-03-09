وأوضحت الأمانة أن ذلك الإجراء يأتي تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

أعلنت أمانة منطقة الرياض إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي مؤقتًا حرصًا على سلامة الجميع.

بعد الطائف وعسير.. أمانة الرياض توقف تقديم الشيشة والمعسل فهد الغبيوي سبق 2020-03-09 أعلنت أمانة منطقة الرياض إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي مؤقتًا حرصًا على سلامة الجميع. وأوضحت الأمانة أن ذلك الإجراء يأتي تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 12:40 AM

اخر تعديل 09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 01:47 AM

بعد الطائف وعسير.. أمانة الرياض توقف تقديم الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي لمنع انتشار فيروس كورونا





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أعلنت أمانة منطقة الرياض إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي مؤقتًا حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الأمانة أن ذلك الإجراء يأتي تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.