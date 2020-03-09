بعد الطائف وعسير.. أمانة الرياض توقف تقديم الشيشة والمعسل

أعلنت أمانة منطقة الرياض إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي مؤقتًا حرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحت الأمانة أن ذلك الإجراء يأتي تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
أعلنت أمانة منطقة الرياض إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي مؤقتًا حرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحت الأمانة أن ذلك الإجراء يأتي تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
أعلنت أمانة منطقة الرياض إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي مؤقتًا حرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحت الأمانة أن ذلك الإجراء يأتي تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
أعلنت أمانة منطقة الرياض إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي مؤقتًا حرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحت الأمانة أن ذلك الإجراء يأتي تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.