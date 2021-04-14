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متحدث "الصحة": أعراض كورونا في الغالب "تنفسية".. لا تنتظروها وبادروا باجراء اختبار "موعد"

أبرزها الكحة وارتفاع في درجة حرارة الجسم وضيق التنفس

جدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، النصيحة للجميع بإجراء اختبار التقييم الذاتي للكشف عن فيروس كورونا يومياً دون انتظار لظهور الأعراض، وذلك من خلال تطبيق "موعد"؛ للاطمئنان على صحتهم وصحة أسرهم، مشيراً بأن أعراض الفيروس في الغالب هي أعراض تنفسية، مبيناً أن أهمها وأبرزها الكحة وارتفاع في درجة حرارة الجسم وضيق التنفس.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات كورونا إلى أن الإنسان إذا شعر بهذه الأعراض أو ظهرت عليه أو بدأ يلاحظها عليه أو على أحد أقاربه أو أحد الموجودين عنده بالمنزل كأحد الوالدين أو الإخوة، الزوج أو الزوجة أو الأبناء، سواء كانوا بنين أو بنات في مختلف المراحل العمرية؛ مضيفاً "أي ملاحظة يلاحظها على نفسه أو على أي أحد من المحيطين به فمن المهم جداً أن تقوم بإجراء التقييم الذاتي عبر تطبيق "موعد"، وأذكّر الجميع فيه، وهذا التطبيق بإجابة 6 أسئلة في 6 خطوات، والتي ستعطينا النصائح والتوجيهات بناء على التقييم".

وأضاف: "إذا كان بحاجة إلى التواصل مع مركز اتصال وزارة الصحة (937) أو تطبيق (صحة) للحصول على استشارات من خبراء أو أطباء مختصين سيتم التوجيه إلى ذلك، ولو كانت الحالة تستدعي تلقي الرعاية الصحية في منشأة صحية سيتم إعطاؤه التوصية بذلك، أو يتم تطمينه وإعطاؤه إرشادات عامة بعد أن يكون التقييم مطمئناً، هذه أمور ننصح بها الجميع".

وأكد "العبدالعالي": "نوصي أيضاً الجميع بعدم انتظار ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم، وإنما بإمكانهم القيام بإجراء هذا التقييم الذاتي بشكل استباقي يومياً ليطمئن الإنسان على صحته وعلى صحة أفراد أسرته".

ودعت وزارة الصحة إلى الاستفادة من الخدمة من خلال تغريدة من حسابها الرسمي بتوتير ‪@SaudiMOH: "صحة أبنائك.. مسؤوليتك ‏تطمن عليهم الآن من خلال #اختبار_كورونا عبر خدمة موعد. ‏حمل التطبيق: moh.gov.sa/MawidApp، أو من خلال الموقع الإلكتروني: s.moh.gov.sa/MawidWeb.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": أعراض كورونا في الغالب "تنفسية".. لا تنتظروها وبادروا باجراء اختبار "موعد"
سبق

جدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، النصيحة للجميع بإجراء اختبار التقييم الذاتي للكشف عن فيروس كورونا يومياً دون انتظار لظهور الأعراض، وذلك من خلال تطبيق "موعد"؛ للاطمئنان على صحتهم وصحة أسرهم، مشيراً بأن أعراض الفيروس في الغالب هي أعراض تنفسية، مبيناً أن أهمها وأبرزها الكحة وارتفاع في درجة حرارة الجسم وضيق التنفس.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات كورونا إلى أن الإنسان إذا شعر بهذه الأعراض أو ظهرت عليه أو بدأ يلاحظها عليه أو على أحد أقاربه أو أحد الموجودين عنده بالمنزل كأحد الوالدين أو الإخوة، الزوج أو الزوجة أو الأبناء، سواء كانوا بنين أو بنات في مختلف المراحل العمرية؛ مضيفاً "أي ملاحظة يلاحظها على نفسه أو على أي أحد من المحيطين به فمن المهم جداً أن تقوم بإجراء التقييم الذاتي عبر تطبيق "موعد"، وأذكّر الجميع فيه، وهذا التطبيق بإجابة 6 أسئلة في 6 خطوات، والتي ستعطينا النصائح والتوجيهات بناء على التقييم".

وأضاف: "إذا كان بحاجة إلى التواصل مع مركز اتصال وزارة الصحة (937) أو تطبيق (صحة) للحصول على استشارات من خبراء أو أطباء مختصين سيتم التوجيه إلى ذلك، ولو كانت الحالة تستدعي تلقي الرعاية الصحية في منشأة صحية سيتم إعطاؤه التوصية بذلك، أو يتم تطمينه وإعطاؤه إرشادات عامة بعد أن يكون التقييم مطمئناً، هذه أمور ننصح بها الجميع".

وأكد "العبدالعالي": "نوصي أيضاً الجميع بعدم انتظار ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم، وإنما بإمكانهم القيام بإجراء هذا التقييم الذاتي بشكل استباقي يومياً ليطمئن الإنسان على صحته وعلى صحة أفراد أسرته".

ودعت وزارة الصحة إلى الاستفادة من الخدمة من خلال تغريدة من حسابها الرسمي بتوتير ‪@SaudiMOH: "صحة أبنائك.. مسؤوليتك ‏تطمن عليهم الآن من خلال #اختبار_كورونا عبر خدمة موعد. ‏حمل التطبيق: moh.gov.sa/MawidApp، أو من خلال الموقع الإلكتروني: s.moh.gov.sa/MawidWeb.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
09:13 PM

متحدث "الصحة": أعراض كورونا في الغالب "تنفسية".. لا تنتظروها وبادروا باجراء اختبار "موعد"

أبرزها الكحة وارتفاع في درجة حرارة الجسم وضيق التنفس

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عبدالحكيم شار - الرياض
8
24,725

جدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، النصيحة للجميع بإجراء اختبار التقييم الذاتي للكشف عن فيروس كورونا يومياً دون انتظار لظهور الأعراض، وذلك من خلال تطبيق "موعد"؛ للاطمئنان على صحتهم وصحة أسرهم، مشيراً بأن أعراض الفيروس في الغالب هي أعراض تنفسية، مبيناً أن أهمها وأبرزها الكحة وارتفاع في درجة حرارة الجسم وضيق التنفس.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات كورونا إلى أن الإنسان إذا شعر بهذه الأعراض أو ظهرت عليه أو بدأ يلاحظها عليه أو على أحد أقاربه أو أحد الموجودين عنده بالمنزل كأحد الوالدين أو الإخوة، الزوج أو الزوجة أو الأبناء، سواء كانوا بنين أو بنات في مختلف المراحل العمرية؛ مضيفاً "أي ملاحظة يلاحظها على نفسه أو على أي أحد من المحيطين به فمن المهم جداً أن تقوم بإجراء التقييم الذاتي عبر تطبيق "موعد"، وأذكّر الجميع فيه، وهذا التطبيق بإجابة 6 أسئلة في 6 خطوات، والتي ستعطينا النصائح والتوجيهات بناء على التقييم".

وأضاف: "إذا كان بحاجة إلى التواصل مع مركز اتصال وزارة الصحة (937) أو تطبيق (صحة) للحصول على استشارات من خبراء أو أطباء مختصين سيتم التوجيه إلى ذلك، ولو كانت الحالة تستدعي تلقي الرعاية الصحية في منشأة صحية سيتم إعطاؤه التوصية بذلك، أو يتم تطمينه وإعطاؤه إرشادات عامة بعد أن يكون التقييم مطمئناً، هذه أمور ننصح بها الجميع".

وأكد "العبدالعالي": "نوصي أيضاً الجميع بعدم انتظار ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم، وإنما بإمكانهم القيام بإجراء هذا التقييم الذاتي بشكل استباقي يومياً ليطمئن الإنسان على صحته وعلى صحة أفراد أسرته".

ودعت وزارة الصحة إلى الاستفادة من الخدمة من خلال تغريدة من حسابها الرسمي بتوتير ‪@SaudiMOH: "صحة أبنائك.. مسؤوليتك ‏تطمن عليهم الآن من خلال #اختبار_كورونا عبر خدمة موعد. ‏حمل التطبيق: moh.gov.sa/MawidApp، أو من خلال الموقع الإلكتروني: s.moh.gov.sa/MawidWeb.

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