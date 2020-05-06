"مصممة على انتزاع موقعنا كدولة عظمى".. "راتكليف": الصين أكبر تهديد لأمريكا

حذر من التوجه الجيوسياسي لبكين في العالم

أعلن جون راتكليف الذي عينه الرئيس الأميركي مديراً للاستخبارات، أنه سيركز على الصين كونها الدولة التي تطرح أكبر تهديد.

واعتبر "راتكليف" العضو الجمهوري في الكونغرس من تكساس، أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، أن بكين مصممة على انتزاع موقع الولايات المتحدة كدولة عظمى عالمياً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحذر من التوجه الجيوسياسي للصين من خلال مبادرتها لإنشاء بنى تحتية عالمية وبرنامجها لاكتساب تكنولوجيات إستراتيجية بسرعة ومبادرة الدمج العسكري-المدني، ما يجعل القطاع الخاص مرتهناً لأولويات الحكومة.

وقال: "بصراحة لا نريد نظاما استبداديا كالحزب الشيوعي الصيني يفرض قوانينه في الأسواق العالمية".

وهذه هي المرة الثانية التي يترشح فيها "راتكليف" لتولي هذا المنصب - الذي لم يشرف عليه أي مسؤول ثابت منذ تسعة أشهر تقريباً - بعد فشل خطة سابقة لتعيينه في أغسطس (آب) بسبب تساؤلات حول خبرته.