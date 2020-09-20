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"الصحة العالمية": إجمالي مصابي كورونا في إفريقيا "مليون و390 ألفًا"

قالت: جنوب إفريقيا تتصدر قائمة الدول الإفريقية الأكثر تأثرًا بجائحة الفيروس

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بلدان إفريقيا، بلغ مليونًا و390 ألف حالة، بعد تسجيل 16859 حالة جديدة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وجاء في بيان أصدره المكتب الإقليمي للمنظمة في إفريقيا، أن عدد الوفيات من بين المصابين بمرض "كوفيد-19: الناجم عن كورونا، ازداد بـ371 حالة جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها؛ لتبلغ حصيلتها الإجمالية 33621".

ووفق "روسيا اليوم"، أبرَزَ البيان أن جنوب إفريقيا تتصدر قائمة الدول الإفريقية الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، مع 657627 حالة إصابة و15857 حالة وفاة.

وذكر البيان أنه من بين الدول الواقعة جنوبي الصحراء؛ تأتي نيجيريا في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات والوفيات (56956 و1094)، وتليها غانا (45857 و295).

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية": إجمالي مصابي كورونا في إفريقيا "مليون و390 ألفًا"
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بلدان إفريقيا، بلغ مليونًا و390 ألف حالة، بعد تسجيل 16859 حالة جديدة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وجاء في بيان أصدره المكتب الإقليمي للمنظمة في إفريقيا، أن عدد الوفيات من بين المصابين بمرض "كوفيد-19: الناجم عن كورونا، ازداد بـ371 حالة جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها؛ لتبلغ حصيلتها الإجمالية 33621".

ووفق "روسيا اليوم"، أبرَزَ البيان أن جنوب إفريقيا تتصدر قائمة الدول الإفريقية الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، مع 657627 حالة إصابة و15857 حالة وفاة.

وذكر البيان أنه من بين الدول الواقعة جنوبي الصحراء؛ تأتي نيجيريا في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات والوفيات (56956 و1094)، وتليها غانا (45857 و295).

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
09:25 AM

"الصحة العالمية": إجمالي مصابي كورونا في إفريقيا "مليون و390 ألفًا"

قالت: جنوب إفريقيا تتصدر قائمة الدول الإفريقية الأكثر تأثرًا بجائحة الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بلدان إفريقيا، بلغ مليونًا و390 ألف حالة، بعد تسجيل 16859 حالة جديدة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وجاء في بيان أصدره المكتب الإقليمي للمنظمة في إفريقيا، أن عدد الوفيات من بين المصابين بمرض "كوفيد-19: الناجم عن كورونا، ازداد بـ371 حالة جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها؛ لتبلغ حصيلتها الإجمالية 33621".

ووفق "روسيا اليوم"، أبرَزَ البيان أن جنوب إفريقيا تتصدر قائمة الدول الإفريقية الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، مع 657627 حالة إصابة و15857 حالة وفاة.

وذكر البيان أنه من بين الدول الواقعة جنوبي الصحراء؛ تأتي نيجيريا في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات والوفيات (56956 و1094)، وتليها غانا (45857 و295).

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