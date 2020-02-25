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تنبيه متقدم .. أمطار وبَرَد ورياح على "الشرقية"

في حالة تستمر حتى 11 مساءً تصحبها أتربة مثارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً يفيد برفع درجة الإنذار وتحديث فترة الإنذار، وكذلك تحديث موقع الإنذار فيما يتعلق بمنطقة الشرقية، حيث أشارت إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وشبه انعدام في الرؤية.

وقالت "الأرصاد" إن التنبيه يشمل "الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، وقرية العليا، ويبدأ في الساعة 12:00 ويستمر حتى الساعة 23:00 اليوم الثلاثاء.

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تنبيه متقدم .. أمطار وبَرَد ورياح على "الشرقية"
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً يفيد برفع درجة الإنذار وتحديث فترة الإنذار، وكذلك تحديث موقع الإنذار فيما يتعلق بمنطقة الشرقية، حيث أشارت إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وشبه انعدام في الرؤية.

وقالت "الأرصاد" إن التنبيه يشمل "الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، وقرية العليا، ويبدأ في الساعة 12:00 ويستمر حتى الساعة 23:00 اليوم الثلاثاء.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
01:53 PM

تنبيه متقدم .. أمطار وبَرَد ورياح على "الشرقية"

في حالة تستمر حتى 11 مساءً تصحبها أتربة مثارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
2,051

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً يفيد برفع درجة الإنذار وتحديث فترة الإنذار، وكذلك تحديث موقع الإنذار فيما يتعلق بمنطقة الشرقية، حيث أشارت إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وشبه انعدام في الرؤية.

وقالت "الأرصاد" إن التنبيه يشمل "الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، وقرية العليا، ويبدأ في الساعة 12:00 ويستمر حتى الساعة 23:00 اليوم الثلاثاء.

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