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تنفيذ أول ورشة عمل "دراسة هندسة قيمية" عن بُعد بالهيئة الملكية بينبع الصناعية

لمشروع "الواحة التجارية".. تماشيًا مع المتطلبات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا

نفّذت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قسم الهندسة القيمية في إدارة المشاريع- أول ورشة عمل دراسة هندسة قيمية عن بُعد لمشروع منطقة الواحة التجارية بمدينة ينبع الصناعية، متماشيًا مع المتطلبات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا "COVID-19" باستخدام برنامج Mural وبرنامج Zoom.

وتمت الورشة بمشاركة فعالة من مهندسي إدارات الهيئة الملكية في إدارة المشاريع والهندسية والتخطيط العمراني والإنشاءات، بالإضافة إلى إدارة الطرق والمرافق العامة من قطاع التشغيل والصيانة، ومشاركة عدد من الخبراء من خارج المملكة.

وتخضع هذه الدراسات لمعايير الجمعية الأمريكية الدولية لهندسة القيمة "SAVE International". وتتطلب مجهود فريق عمل من مختلف التخصصات وذي خبرة كبيرة لتشكيل فِرَق عمل مصغرة لكل تخصص ودراسته على حِدَة ومن ثم الخروج بتقرير موحد؛ الأمر الذي يتطلب تفاعل وتنسيق جميع أعضاء الفِرَق بشكل دائم، وتداخل العمليات المشتركة لعملية الدراسة؛ مما يشكل بعض التحديات التي استطاع الفريق التغلب عليها؛ الأمر الذي سيشجع مستقبلًا على تنفيذ هذه التجربة الرائدة في هذا المجال.

الهيئة الملكية بينبع مشروع منطقة الواحة التجارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنفيذ أول ورشة عمل "دراسة هندسة قيمية" عن بُعد بالهيئة الملكية بينبع الصناعية
سبق

نفّذت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قسم الهندسة القيمية في إدارة المشاريع- أول ورشة عمل دراسة هندسة قيمية عن بُعد لمشروع منطقة الواحة التجارية بمدينة ينبع الصناعية، متماشيًا مع المتطلبات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا "COVID-19" باستخدام برنامج Mural وبرنامج Zoom.

وتمت الورشة بمشاركة فعالة من مهندسي إدارات الهيئة الملكية في إدارة المشاريع والهندسية والتخطيط العمراني والإنشاءات، بالإضافة إلى إدارة الطرق والمرافق العامة من قطاع التشغيل والصيانة، ومشاركة عدد من الخبراء من خارج المملكة.

وتخضع هذه الدراسات لمعايير الجمعية الأمريكية الدولية لهندسة القيمة "SAVE International". وتتطلب مجهود فريق عمل من مختلف التخصصات وذي خبرة كبيرة لتشكيل فِرَق عمل مصغرة لكل تخصص ودراسته على حِدَة ومن ثم الخروج بتقرير موحد؛ الأمر الذي يتطلب تفاعل وتنسيق جميع أعضاء الفِرَق بشكل دائم، وتداخل العمليات المشتركة لعملية الدراسة؛ مما يشكل بعض التحديات التي استطاع الفريق التغلب عليها؛ الأمر الذي سيشجع مستقبلًا على تنفيذ هذه التجربة الرائدة في هذا المجال.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
11:45 AM

تنفيذ أول ورشة عمل "دراسة هندسة قيمية" عن بُعد بالهيئة الملكية بينبع الصناعية

لمشروع "الواحة التجارية".. تماشيًا مع المتطلبات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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نفّذت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قسم الهندسة القيمية في إدارة المشاريع- أول ورشة عمل دراسة هندسة قيمية عن بُعد لمشروع منطقة الواحة التجارية بمدينة ينبع الصناعية، متماشيًا مع المتطلبات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا "COVID-19" باستخدام برنامج Mural وبرنامج Zoom.

وتمت الورشة بمشاركة فعالة من مهندسي إدارات الهيئة الملكية في إدارة المشاريع والهندسية والتخطيط العمراني والإنشاءات، بالإضافة إلى إدارة الطرق والمرافق العامة من قطاع التشغيل والصيانة، ومشاركة عدد من الخبراء من خارج المملكة.

وتخضع هذه الدراسات لمعايير الجمعية الأمريكية الدولية لهندسة القيمة "SAVE International". وتتطلب مجهود فريق عمل من مختلف التخصصات وذي خبرة كبيرة لتشكيل فِرَق عمل مصغرة لكل تخصص ودراسته على حِدَة ومن ثم الخروج بتقرير موحد؛ الأمر الذي يتطلب تفاعل وتنسيق جميع أعضاء الفِرَق بشكل دائم، وتداخل العمليات المشتركة لعملية الدراسة؛ مما يشكل بعض التحديات التي استطاع الفريق التغلب عليها؛ الأمر الذي سيشجع مستقبلًا على تنفيذ هذه التجربة الرائدة في هذا المجال.

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