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"لا تغضب".. أكبر معمر في العالم يكشف سر طول عمره

ولد عام 1907 .. ومتزوج وله 5 أطفال

عقب بلوغه 112 عامًا من العمر، أصبح المواطن الياباني تشيتسو واتانابي أكبر معمر ذكر في العالم، حسبما أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، اليوم (الأربعاء).

وأوضحت "غينيس" أن "واتانابي الذي ولد في 5 مارس 1907 في نيغاتا شمالي طوكيو حصل رسميًا على اللقب في دار رعاية المسنين في المدينة، وفقًا لـ"الحرة".

وأرجع "واتانابي"، وهو متزوج وله خمسة أطفال، طول عمره إلى الابتسام.

وقال: "إن سر طول العمر هو عدم الغضب وإبقاء الابتسامة على وجهك".

وأعلن "واتانابي" كأكبر معمر ذكر بعد وفاة حامل الرقم القياسي السابق مارازو نوناكا، وهو ياباني أيضًا، الشهر الماضي عن عمر يناهز 112 عامًا و266 يومًا.

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"لا تغضب".. أكبر معمر في العالم يكشف سر طول عمره
سبق

عقب بلوغه 112 عامًا من العمر، أصبح المواطن الياباني تشيتسو واتانابي أكبر معمر ذكر في العالم، حسبما أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، اليوم (الأربعاء).

وأوضحت "غينيس" أن "واتانابي الذي ولد في 5 مارس 1907 في نيغاتا شمالي طوكيو حصل رسميًا على اللقب في دار رعاية المسنين في المدينة، وفقًا لـ"الحرة".

وأرجع "واتانابي"، وهو متزوج وله خمسة أطفال، طول عمره إلى الابتسام.

وقال: "إن سر طول العمر هو عدم الغضب وإبقاء الابتسامة على وجهك".

وأعلن "واتانابي" كأكبر معمر ذكر بعد وفاة حامل الرقم القياسي السابق مارازو نوناكا، وهو ياباني أيضًا، الشهر الماضي عن عمر يناهز 112 عامًا و266 يومًا.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
10:07 PM

"لا تغضب".. أكبر معمر في العالم يكشف سر طول عمره

ولد عام 1907 .. ومتزوج وله 5 أطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,325

عقب بلوغه 112 عامًا من العمر، أصبح المواطن الياباني تشيتسو واتانابي أكبر معمر ذكر في العالم، حسبما أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، اليوم (الأربعاء).

وأوضحت "غينيس" أن "واتانابي الذي ولد في 5 مارس 1907 في نيغاتا شمالي طوكيو حصل رسميًا على اللقب في دار رعاية المسنين في المدينة، وفقًا لـ"الحرة".

وأرجع "واتانابي"، وهو متزوج وله خمسة أطفال، طول عمره إلى الابتسام.

وقال: "إن سر طول العمر هو عدم الغضب وإبقاء الابتسامة على وجهك".

وأعلن "واتانابي" كأكبر معمر ذكر بعد وفاة حامل الرقم القياسي السابق مارازو نوناكا، وهو ياباني أيضًا، الشهر الماضي عن عمر يناهز 112 عامًا و266 يومًا.

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