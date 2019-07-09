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الطائف.. أسرة الجعيد تناشد البحث عن ابنها المعاق "حسين"

غادر مسكنه بـ"شقصان" ولم يعد.. ويرتدي قميصاً كحلي اللون

دعت أسرة الشاب حسين بن مطلق محمد الجعيد الجميع إلى البحث عن ابنهم الذي خرج اليوم 8-7-2019 من مسكنه بقرية شقصان التابعة لمحافظة الطائف دون معرفة وجهته.


وقالت مصادر "سبق" إن المفقود يبلغ من العمر 23 عاماً وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ولون بشرته حنطي فاتح ويرتدي قميصاً كحلي اللون وخرج مشياً على الأقدام.

ودعت الأسرة من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الرقم:

0555380511

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الطائف.. أسرة الجعيد تناشد البحث عن ابنها المعاق "حسين"
سبق

دعت أسرة الشاب حسين بن مطلق محمد الجعيد الجميع إلى البحث عن ابنهم الذي خرج اليوم 8-7-2019 من مسكنه بقرية شقصان التابعة لمحافظة الطائف دون معرفة وجهته.


وقالت مصادر "سبق" إن المفقود يبلغ من العمر 23 عاماً وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ولون بشرته حنطي فاتح ويرتدي قميصاً كحلي اللون وخرج مشياً على الأقدام.

ودعت الأسرة من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الرقم:

0555380511

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
12:23 AM

الطائف.. أسرة الجعيد تناشد البحث عن ابنها المعاق "حسين"

غادر مسكنه بـ"شقصان" ولم يعد.. ويرتدي قميصاً كحلي اللون

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محمد طيران - الطائف
2
2,102

دعت أسرة الشاب حسين بن مطلق محمد الجعيد الجميع إلى البحث عن ابنهم الذي خرج اليوم 8-7-2019 من مسكنه بقرية شقصان التابعة لمحافظة الطائف دون معرفة وجهته.


وقالت مصادر "سبق" إن المفقود يبلغ من العمر 23 عاماً وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ولون بشرته حنطي فاتح ويرتدي قميصاً كحلي اللون وخرج مشياً على الأقدام.

ودعت الأسرة من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الرقم:

0555380511

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,766
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,586
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,893
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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34,570

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