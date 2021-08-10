حساب المواطن: تجاوزت إيداعات البرنامج 100 مليار ريال منذ انطلاقته
أعلن برنامج حساب المواطن، تجاوز إيداعات البرنامج 100 مليار ريال منذ انطلاقته حتى اليوم.
وكان قد بدأ برنامج #حساب_المواطن، صباح اليوم، بإيداع الدعم المخصّص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء، بإذن الله.
وفي بداية الشهر الجاري، أصدر البرنامج نتائج الأهلية للدورة الحالية 45 (شهر أغسطس 2021)، موضحاً حينها أنه للتحقّق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.
حساب المواطن: تجاوزت إيداعات البرنامج 100 مليار ريال منذ انطلاقته
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-10
أعلن برنامج حساب المواطن، تجاوز إيداعات البرنامج 100 مليار ريال منذ انطلاقته حتى اليوم.
وكان قد بدأ برنامج #حساب_المواطن، صباح اليوم، بإيداع الدعم المخصّص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء، بإذن الله.
وفي بداية الشهر الجاري، أصدر البرنامج نتائج الأهلية للدورة الحالية 45 (شهر أغسطس 2021)، موضحاً حينها أنه للتحقّق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
01:41 PM
حساب المواطن: تجاوزت إيداعات البرنامج 100 مليار ريال منذ انطلاقته
أعلن برنامج حساب المواطن، تجاوز إيداعات البرنامج 100 مليار ريال منذ انطلاقته حتى اليوم.
وكان قد بدأ برنامج #حساب_المواطن، صباح اليوم، بإيداع الدعم المخصّص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء، بإذن الله.
وفي بداية الشهر الجاري، أصدر البرنامج نتائج الأهلية للدورة الحالية 45 (شهر أغسطس 2021)، موضحاً حينها أنه للتحقّق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.